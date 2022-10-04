https://ria.ru/20221004/dogovor-1821346845.html
СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России
СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России
Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Херсонской области в состав России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:33
2022-10-04T10:33
2022-10-04T10:37
политика
херсонская область
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Херсонской области в состав России.Ранее документ поддержала Госдума.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, херсонская область , россия, совет федерации рф
Политика, Херсонская область , Россия, Совет Федерации РФ
10:33 04.10.2022 (обновлено: 10:37 04.10.2022)
СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России
Совет Федерации ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Херсонской области в состав России.
Ранее документ поддержала Госдума.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.