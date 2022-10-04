https://ria.ru/20221004/dogovor-1821346845.html

СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России

СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

СФ ратифицировал договор с Херсонской областью о вхождении в состав России

Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Херсонской области в состав России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:33

2022-10-04T10:33

2022-10-04T10:37

политика

херсонская область

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Херсонской области в состав России.Ранее документ поддержала Госдума.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, херсонская область , россия, совет федерации рф