https://ria.ru/20221004/dnr-1821346390.html
Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России
Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России
Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:32
2022-10-04T10:32
2022-10-04T10:36
политика
совет федерации рф
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
10:32 04.10.2022 (обновлено: 10:36 04.10.2022)
Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России
Совет Федерации ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.