https://ria.ru/20221004/dnr-1821346390.html

Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России

Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед ратифицировал договор с ДНР о вхождении в состав России

Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:32

2022-10-04T10:32

2022-10-04T10:36

политика

совет федерации рф

донецкая народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях