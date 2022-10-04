https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html

Британский политик унизил сограждан, пострадавших от санкций против России

Британский политик унизил сограждан, пострадавших от санкций против России - РИА Новости, 04.10.2022

Британский политик унизил сограждан, пострадавших от санкций против России

Председатель Консервативной партии Великобритании Джейк Берри вызвал шквал критики со стороны общества, посоветовав меньше тратить или больше зарабатывать тем,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:39

2022-10-04T20:39

2022-10-04T22:02

лиз трасс

великобритания

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Джейк Берри вызвал шквал критики со стороны общества, посоветовав меньше тратить или больше зарабатывать тем, кто пострадал от финансового кризиса, пишет Independent.В воскресенье в эфире телеканала Sky News Берри спросили об экономической стратегии правительства Лиз Трасс на фоне растущего беспокойства граждан."Люди должны понимать, что если их счета подскочили, то им стоит либо снизить расходы, либо добиться повышения зарплаты, либо найти новую работу", — ответил политик.Как отметил Independent, фраза консерватора была резко раскритикована. Слова назвали "грубой жестокостью", а представитель профсоюза Кристина Макэни заключила, что если британцы последуют совету, то больницы и школы по всей стране сразу же опустеют.Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня — в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.Западные страны, в том числе Великобритания, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821000341.html

https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

лиз трасс, великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире