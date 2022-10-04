20:39 04.10.2022 (обновлено: 22:02 04.10.2022)
Британский политик унизил сограждан, пострадавших от санкций против России
Член парламента Берри посоветовал согражданам больше зарабатывать или меньше тратить
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель Консервативной партии Великобритании Джейк Берри вызвал шквал критики со стороны общества, посоветовав меньше тратить или больше зарабатывать тем, кто пострадал от финансового кризиса, пишет Independent.
В воскресенье в эфире телеканала Sky News Берри спросили об экономической стратегии правительства Лиз Трасс на фоне растущего беспокойства граждан.
2 октября, 08:00Запад столкнулся с антропологической катастрофой
"Люди должны понимать, что если их счета подскочили, то им стоит либо снизить расходы, либо добиться повышения зарплаты, либо найти новую работу", — ответил политик.
Как отметил Independent, фраза консерватора была резко раскритикована. Слова назвали "грубой жестокостью", а представитель профсоюза Кристина Макэни заключила, что если британцы последуют совету, то больницы и школы по всей стране сразу же опустеют.
Ранее глава Минфина Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня — в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
Западные страны, в том числе Великобритания, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
27 сентября, 08:00Страх над Европой: Брюссель боится народной воли