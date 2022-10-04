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Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений - РИА Новости, 04.10.2022
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Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений
Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений - РИА Новости, 04.10.2022
Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений
Заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:38
2022-10-04T16:40
в мире
азербайджан
армения
баку
европейский суд по правам человека (еспч)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова заявила об обнаружении в селе Эдилли Ходжавендского района в Карабахе трех массовых захоронений, в которых, по её утверждению, находятся останки азербайджанских военнослужащих."Останки принадлежат азербайджанским военнослужащим. В захоронении найдена одежда, черная кожаная обувь. Кроме того, найдены документы, подтверждающие личность. Также найдены ремни, на бляхе которых выбиты звезда, серп и молот", - сказала она.По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Адалята Гасанова, на данный момент в селе найдены останки 25 человек. "Все останки аккуратно собирают в специальные контейнеры и вывозят, будет проведена их экспертиза по отдельности. ", - сказал Гасанов.Заявление минздрава Азербайджана об обнаружении массовых захоронений появилось через несколько дней после того, как Армения передала в ЕСПЧ ранее распространенное в соцсетях видео расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество в этой связи усилить давление на Азербайджан. В Баку в свою очередь заявили о том, что военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту этого видео, но вместе с тем заявили, что на Западе не акцентируют внимание на действиях Еревана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, к Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html
https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, европейский суд по правам человека (еспч), ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:38 04.10.2022 (обновлено: 16:40 04.10.2022)
 
Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений

Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений военнослужащих

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова заявила об обнаружении в селе Эдилли Ходжавендского района в Карабахе трех массовых захоронений, в которых, по её утверждению, находятся останки азербайджанских военнослужащих.
"Останки принадлежат азербайджанским военнослужащим. В захоронении найдена одежда, черная кожаная обувь. Кроме того, найдены документы, подтверждающие личность. Также найдены ремни, на бляхе которых выбиты звезда, серп и молот", - сказала она.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 12:54
ЕС призвал проверить видеозапись расстрела армянских военнопленных
По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Адалята Гасанова, на данный момент в селе найдены останки 25 человек. "Все останки аккуратно собирают в специальные контейнеры и вывозят, будет проведена их экспертиза по отдельности. ", - сказал Гасанов.
Заявление минздрава Азербайджана об обнаружении массовых захоронений появилось через несколько дней после того, как Армения передала в ЕСПЧ ранее распространенное в соцсетях видео расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество в этой связи усилить давление на Азербайджан. В Баку в свою очередь заявили о том, что военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту этого видео, но вместе с тем заявили, что на Западе не акцентируют внимание на действиях Еревана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, к Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 17:37
Азербайджан обвинил Армению в лицемерии из-за видеозаписи с расстрелами
 
В миреАзербайджанАрменияБакуЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Ситуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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