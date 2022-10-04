16:38 04.10.2022 (обновлено: 16:40 04.10.2022)
Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений
Минздрав Азербайджана заявил об обнаружении в Карабахе массовых захоронений военнослужащих
© Sputnik / Мурад Оруджев
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова заявила об обнаружении в селе Эдилли Ходжавендского района в Карабахе трех массовых захоронений, в которых, по её утверждению, находятся останки азербайджанских военнослужащих.
"Останки принадлежат азербайджанским военнослужащим. В захоронении найдена одежда, черная кожаная обувь. Кроме того, найдены документы, подтверждающие личность. Также найдены ремни, на бляхе которых выбиты звезда, серп и молот", - сказала она.
По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Адалята Гасанова, на данный момент в селе найдены останки 25 человек. "Все останки аккуратно собирают в специальные контейнеры и вывозят, будет проведена их экспертиза по отдельности. ", - сказал Гасанов.
Заявление минздрава Азербайджана об обнаружении массовых захоронений появилось через несколько дней после того, как Армения передала в ЕСПЧ ранее распространенное в соцсетях видео расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество в этой связи усилить давление на Азербайджан. В Баку в свою очередь заявили о том, что военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту этого видео, но вместе с тем заявили, что на Западе не акцентируют внимание на действиях Еревана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, к Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.