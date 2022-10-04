https://ria.ru/20221004/astrakhan-1821506955.html

В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности

В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 04.10.2022

В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, отменен после нормализации обстановки с движением... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:27

общество

красноярский район

астраханская область

казахстан

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, отменен после нормализации обстановки с движением транспорта, сообщает администрация губернатора региона.На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной в Астраханской области пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. В конце сентября там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе был введен режим повышенной готовности, а позже на границе развернули мобильный призывной пункт. Во вторник власти региона сообщили о нормализации обстановки на пункте пропуска.В регионе организованы две рабочие группы: по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации, а также группа по вопросам социальной помощи и поддержки семей мобилизованных граждан.

красноярский район

астраханская область

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, красноярский район, астраханская область, казахстан, частичная мобилизация в россии