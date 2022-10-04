17:17 04.10.2022 (обновлено: 17:27 04.10.2022)
В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности
Власти Астраханской области отменили режим повышенной готовности в Красноярском районе
Пункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, отменен после нормализации обстановки с движением транспорта, сообщает администрация губернатора региона.
На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной в Астраханской области пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. В конце сентября там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе был введен режим повышенной готовности, а позже на границе развернули мобильный призывной пункт. Во вторник власти региона сообщили о нормализации обстановки на пункте пропуска.
"Сейчас ситуация стабилизирована, пробки нет. Красноярский район вернулся к нормальной жизни; режим повышенной готовности отменён, восстановлено обычное движение транспорта", - говорится в сообщении.
В регионе организованы две рабочие группы: по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации, а также группа по вопросам социальной помощи и поддержки семей мобилизованных граждан.