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В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 04.10.2022
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В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности
В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 04.10.2022
В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности, введенный в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, отменен после нормализации обстановки с движением... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:17
2022-10-04T17:27
общество
красноярский район
астраханская область
казахстан
частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, отменен после нормализации обстановки с движением транспорта, сообщает администрация губернатора региона.На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной в Астраханской области пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. В конце сентября там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе был введен режим повышенной готовности, а позже на границе развернули мобильный призывной пункт. Во вторник власти региона сообщили о нормализации обстановки на пункте пропуска.В регионе организованы две рабочие группы: по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации, а также группа по вопросам социальной помощи и поддержки семей мобилизованных граждан.
красноярский район
астраханская область
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общество, красноярский район, астраханская область, казахстан, частичная мобилизация в россии
Общество, Красноярский район, Астраханская область, Казахстан, Частичная мобилизация в России
17:17 04.10.2022 (обновлено: 17:27 04.10.2022)
 
В приграничном астраханском районе отменили режим повышенной готовности

Власти Астраханской области отменили режим повышенной готовности в Красноярском районе

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramПункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана
Пункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Пункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, отменен после нормализации обстановки с движением транспорта, сообщает администрация губернатора региона.
На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной в Астраханской области пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. В конце сентября там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. В районе был введен режим повышенной готовности, а позже на границе развернули мобильный призывной пункт. Во вторник власти региона сообщили о нормализации обстановки на пункте пропуска.
"Сейчас ситуация стабилизирована, пробки нет. Красноярский район вернулся к нормальной жизни; режим повышенной готовности отменён, восстановлено обычное движение транспорта", - говорится в сообщении.
В регионе организованы две рабочие группы: по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации, а также группа по вопросам социальной помощи и поддержки семей мобилизованных граждан.
 
ОбществоКрасноярский районАстраханская областьКазахстанЧастичная мобилизация в России
 
 
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