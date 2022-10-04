Генпрокурор Армении обсудила с российским послом конфликт с Азербайджаном
Генпрокурор Армении Вардапетян обсудила с российским послом в конфликт с Азербайджаном
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян обсудила с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном, которое произошло 13 сентября, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
"Вардапетян представила последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Армении 13 сентября, подчеркнув необходимость немедленного вывода азербайджанских ВС, возвращения армянских военнопленных и безусловное соблюдение режима прекращения огня. Генеральный прокурор также рассказала о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Азербайджана", - говорится на сайте генпрокуратуры.
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По данным пресс-службы, Копыркин отметил, что Россия прилагает все усилия для решения поднятых вопросов, добавив, что обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации.
В сообщении отмечается, что российский посол поздравил Вардапетян со вступлением на ответственную должность и выразил уверенность, что сотрудничество между генеральными прокуратурами Армении и России будет укрепляться.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.