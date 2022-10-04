https://ria.ru/20221004/armeniya-1821468110.html

Генпрокурор Армении обсудила с российским послом конфликт с Азербайджаном

Генпрокурор Армении обсудила с российским послом конфликт с Азербайджаном - РИА Новости, 04.10.2022

Генпрокурор Армении обсудила с российским послом конфликт с Азербайджаном

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян обсудила с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном, которое произошло РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:40

2022-10-04T15:40

2022-10-04T15:40

в мире

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян обсудила с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном, которое произошло 13 сентября, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры."Вардапетян представила последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Армении 13 сентября, подчеркнув необходимость немедленного вывода азербайджанских ВС, возвращения армянских военнопленных и безусловное соблюдение режима прекращения огня. Генеральный прокурор также рассказала о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Азербайджана", - говорится на сайте генпрокуратуры.По данным пресс-службы, Копыркин отметил, что Россия прилагает все усилия для решения поднятых вопросов, добавив, что обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации.В сообщении отмечается, что российский посол поздравил Вардапетян со вступлением на ответственную должность и выразил уверенность, что сотрудничество между генеральными прокуратурами Армении и России будет укрепляться.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20220923/vstrecha-1818945457.html

https://ria.ru/20221003/armeniya-1821067890.html

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в мире, сергей копыркин, григорий карасин, владимир путин, армения, азербайджан, россия, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе