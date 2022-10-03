https://ria.ru/20221003/zelenskiy-1821201786.html

"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому

"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2022

"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому

РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:29

2022-10-03T16:29

2022-10-03T16:29

в мире

украина

нато

сша

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Если Украина вступит в НАТО, она утянет альянс за собой в болото" — написал один из комментаторов. "Украина – всего лишь шахматная фигура США на доске игры с Россией, разве будут они жертвовать собой ради какой-то пешки? Но вот иллюзорный замок для нее обязательно построят", — поддержал другой. "Мозг США задергался: шахматная фигурка хочет затащить их поиграть в ядерную войну. Пешка выходит из-под контроля", — отметил третий. "Тело Байдена уже никуда не годится, зачем вы ему еще такие "неожиданности" подкидываете?" — пошутил пользователь. "Зеленский: я подал заявку на вступление в НАТО. Старик с Альцгеймером: действуйте по сценарию, как мы условились! Путин: о чем бы вы ни условились, все напрасно", — резюмировал читатель. Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи киевским властям в самозащите.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221003/avstriya-1821170668.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, нато, сша, владимир зеленский, россия