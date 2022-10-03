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"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2022
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"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому
"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 03.10.2022
"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому
РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:29
2022-10-03T16:29
в мире
украина
нато
сша
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Если Украина вступит в НАТО, она утянет альянс за собой в болото" — написал один из комментаторов. "Украина – всего лишь шахматная фигура США на доске игры с Россией, разве будут они жертвовать собой ради какой-то пешки? Но вот иллюзорный замок для нее обязательно построят", — поддержал другой. "Мозг США задергался: шахматная фигурка хочет затащить их поиграть в ядерную войну. Пешка выходит из-под контроля", — отметил третий. "Тело Байдена уже никуда не годится, зачем вы ему еще такие "неожиданности" подкидываете?" — пошутил пользователь. "Зеленский: я подал заявку на вступление в НАТО. Старик с Альцгеймером: действуйте по сценарию, как мы условились! Путин: о чем бы вы ни условились, все напрасно", — резюмировал читатель. Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи киевским властям в самозащите.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221003/avstriya-1821170668.html
https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html
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в мире, украина, нато, сша, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, НАТО, США, Владимир Зеленский, Россия
16:29 03.10.2022
 
"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому

Читатели Гуаньча резко ответили Зеленскому после его решения о вступлении в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.

"Если Украина вступит в НАТО, она утянет альянс за собой в болото" — написал один из комментаторов.
Центральная улица Граббен в Вене - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины
"Украина – всего лишь шахматная фигура США на доске игры с Россией, разве будут они жертвовать собой ради какой-то пешки? Но вот иллюзорный замок для нее обязательно построят", — поддержал другой.

"Мозг США задергался: шахматная фигурка хочет затащить их поиграть в ядерную войну. Пешка выходит из-под контроля", — отметил третий.

"Тело Байдена уже никуда не годится, зачем вы ему еще такие "неожиданности" подкидываете?" — пошутил пользователь.

"Зеленский: я подал заявку на вступление в НАТО. Старик с Альцгеймером: действуйте по сценарию, как мы условились! Путин: о чем бы вы ни условились, все напрасно", — резюмировал читатель.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
02:45Специальная военная операция на Украине
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаНАТОСШАВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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