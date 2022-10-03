"Пешка выходит из-под контроля". Китайцы резко ответили Зеленскому
Читатели Гуаньча резко ответили Зеленскому после его решения о вступлении в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.
"Если Украина вступит в НАТО, она утянет альянс за собой в болото" — написал один из комментаторов.
"Если Украина вступит в НАТО, она утянет альянс за собой в болото" — написал один из комментаторов.
"Украина – всего лишь шахматная фигура США на доске игры с Россией, разве будут они жертвовать собой ради какой-то пешки? Но вот иллюзорный замок для нее обязательно построят", — поддержал другой.
"Мозг США задергался: шахматная фигурка хочет затащить их поиграть в ядерную войну. Пешка выходит из-под контроля", — отметил третий.
"Тело Байдена уже никуда не годится, зачем вы ему еще такие "неожиданности" подкидываете?" — пошутил пользователь.
"Зеленский: я подал заявку на вступление в НАТО. Старик с Альцгеймером: действуйте по сценарию, как мы условились! Путин: о чем бы вы ни условились, все напрасно", — резюмировал читатель.
Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи киевским властям в самозащите.
"Мозг США задергался: шахматная фигурка хочет затащить их поиграть в ядерную войну. Пешка выходит из-под контроля", — отметил третий.
"Тело Байдена уже никуда не годится, зачем вы ему еще такие "неожиданности" подкидываете?" — пошутил пользователь.
"Зеленский: я подал заявку на вступление в НАТО. Старик с Альцгеймером: действуйте по сценарию, как мы условились! Путин: о чем бы вы ни условились, все напрасно", — резюмировал читатель.
Ранее Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи киевским властям в самозащите.
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