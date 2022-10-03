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Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами - РИА Новости, 03.10.2022
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Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами
Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами - РИА Новости, 03.10.2022
Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости появление в сети видеозаписей казней армянских и азербайджанских военных, призвала... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:39
2022-10-03T15:39
в мире
мария захарова
россия
азербайджан
баку
евросоюз
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости появление в сети видеозаписей казней армянских и азербайджанских военных, призвала власти Азербайджана и Армении незамедлительно провести его анализ на предмет признаков военных преступлений."Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы, - сказала Захарова. - Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона".По ее словам, Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие", - сказала официальный представитель МИД РоссииРанее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". Кроме того, накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".
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в мире, мария захарова, россия, азербайджан, баку, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Мария Захарова, Россия, Азербайджан, Баку, Евросоюз, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:39 03.10.2022
 
Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами

Захарова призвала власти Армении и Азербайджана проверить видеозапись с расстрелами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости появление в сети видеозаписей казней армянских и азербайджанских военных, призвала власти Азербайджана и Армении незамедлительно провести его анализ на предмет признаков военных преступлений.
"Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы, - сказала Захарова. - Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона".
По ее словам, Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие", - сказала официальный представитель МИД России
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". Кроме того, накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 12:54
ЕС призвал проверить видеозапись расстрела армянских военнопленных
 
В миреМария ЗахароваРоссияАзербайджанБакуЕвросоюзСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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