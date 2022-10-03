https://ria.ru/20221003/zakharova-1821184126.html

Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами

Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами - РИА Новости, 03.10.2022

Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости появление в сети видеозаписей казней армянских и азербайджанских военных, призвала... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:39

2022-10-03T15:39

2022-10-03T15:39

в мире

мария захарова

россия

азербайджан

баку

евросоюз

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости появление в сети видеозаписей казней армянских и азербайджанских военных, призвала власти Азербайджана и Армении незамедлительно провести его анализ на предмет признаков военных преступлений."Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы, - сказала Захарова. - Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона".По ее словам, Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие", - сказала официальный представитель МИД РоссииРанее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". Кроме того, накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".

https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html

россия

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мария захарова, россия, азербайджан, баку, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе