Захарова призвала Баку и Ереван проверить видеозапись с расстрелами
Захарова призвала власти Армении и Азербайджана проверить видеозапись с расстрелами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости появление в сети видеозаписей казней армянских и азербайджанских военных, призвала власти Азербайджана и Армении незамедлительно провести его анализ на предмет признаков военных преступлений.
"Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы, - сказала Захарова. - Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона".
По ее словам, Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие", - сказала официальный представитель МИД России
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела, предположительно, армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". Кроме того, накануне спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".