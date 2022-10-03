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Семьи мобилизованных аграриев в Липецкой области получат допвыплаты

Семьи мобилизованных аграриев в Липецкой области получат допвыплаты - РИА Новости, 03.10.2022

Семьи мобилизованных аграриев в Липецкой области получат допвыплаты

Дополнительные ежемесячные выплаты от работодателей получат семьи призванных в рамках частичной мобилизации липецких аграриев, сообщил вице-губернатор Липецкой... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:28

2022-10-03T17:28

2022-10-03T17:28

специальная военная операция на украине

общество

игорь артамонов

владимир путин

сергей шойгу

россия

украина

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Дополнительные ежемесячные выплаты от работодателей получат семьи призванных в рамках частичной мобилизации липецких аграриев, сообщил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнев."Оказывается не только единоразовая материальная помощь таким сотрудникам, но их семьям будут выделяться дополнительные средства на ежемесячной основе. Кроме того, совместно с липецким областным штабом "Своих не бросаем", партией "Единая Россия", компании осуществляют поддержку и закупают для нужд призванных все, что им сейчас может дополнительно понадобиться", - прокомментировал Кремнев на еженедельном оперативном совещании у губернатора.В четверг 29 сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что лично контролирует условия, в которых находятся мобилизованные. По его словам, область регулярно помогает призванным жителям региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, игорь артамонов, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, липецкая область, единая россия, частичная мобилизация в россии