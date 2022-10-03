Семьи мобилизованных аграриев в Липецкой области получат допвыплаты
Семьям мобилизованных липецких аграриев назначат ежемесячные допвыплаты от работодателей
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Дополнительные ежемесячные выплаты от работодателей получат семьи призванных в рамках частичной мобилизации липецких аграриев, сообщил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнев.
"Оказывается не только единоразовая материальная помощь таким сотрудникам, но их семьям будут выделяться дополнительные средства на ежемесячной основе. Кроме того, совместно с липецким областным штабом "Своих не бросаем", партией "Единая Россия", компании осуществляют поддержку и закупают для нужд призванных все, что им сейчас может дополнительно понадобиться", - прокомментировал Кремнев на еженедельном оперативном совещании у губернатора.
В четверг 29 сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что лично контролирует условия, в которых находятся мобилизованные. По его словам, область регулярно помогает призванным жителям региона.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.