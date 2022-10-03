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Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан - РИА Новости, 03.10.2022
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Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан
Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан - РИА Новости, 03.10.2022
Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан
Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, рассказал РИА... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:49
2022-10-03T11:58
безопасность
частичная мобилизация в россии
магаданская область
хабаровский край
михаил дегтярев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Восточного военного округа в понедельник.Дегтярев отмечал, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей Хабаровского края, однако каждого второго из них отправили домой как не соответствующего критериям отбора."Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года", - сказали в пресс-службе.По его словам, исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, до этого возглавлявший штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку опять же из-за ошибок во время частичной мобилизации.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, магаданская область, хабаровский край, михаил дегтярев
Безопасность, Частичная мобилизация в России, Магаданская область, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
11:49 03.10.2022 (обновлено: 11:58 03.10.2022)
 
Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан

ВВО: уволенного хабаровского военкома Лайко назначили на вакантную должность на Колыме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Восточного военного округа в понедельник.
Дегтярев отмечал, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей Хабаровского края, однако каждого второго из них отправили домой как не соответствующего критериям отбора.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
08:51
Мобилизованного ошибочно отца-одиночку из Хабаровска вернули домой
"Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года", - сказали в пресс-службе.
По его словам, исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, до этого возглавлявший штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.
Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку опять же из-за ошибок во время частичной мобилизации.
 
БезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииМагаданская областьХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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