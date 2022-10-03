https://ria.ru/20221003/voenkom-1821107888.html

Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан

Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан - РИА Новости, 03.10.2022

Уволенного хабаровского военкома перевели в Магадан

Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, рассказал РИА... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:49

2022-10-03T11:49

2022-10-03T11:58

безопасность

частичная мобилизация в россии

магаданская область

хабаровский край

михаил дегтярев

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Восточного военного округа в понедельник.Дегтярев отмечал, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей Хабаровского края, однако каждого второго из них отправили домой как не соответствующего критериям отбора."Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года", - сказали в пресс-службе.По его словам, исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, до этого возглавлявший штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку опять же из-за ошибок во время частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821067391.html

магаданская область

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, магаданская область, хабаровский край, михаил дегтярев