В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским
Офис Зеленского не согласился с планом Маска по урегулированию конфликта на Украине
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим свое видение урегулирования конфликта на Украине.
План американского бизнесмена состоял из четырех пунктов. Он предложил "провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН", назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.
Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым".
"Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — написал Подоляк.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.