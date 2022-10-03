https://ria.ru/20221003/ukraina-1821289317.html

В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским

В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским - РИА Новости, 03.10.2022

В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим свое... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:29

2022-10-03T21:29

2022-10-03T21:29

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

илон маск

украина

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим свое видение урегулирования конфликта на Украине.План американского бизнесмена состоял из четырех пунктов. Он предложил "провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН", назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым"."Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — написал Подоляк.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.

https://ria.ru/20221003/konflikt-1821275117.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821263109.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, илон маск, украина, россия