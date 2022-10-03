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В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским - РИА Новости, 03.10.2022
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В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским
В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским - РИА Новости, 03.10.2022
В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим свое... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:29
2022-10-03T21:29
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
илон маск
украина
россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим свое видение урегулирования конфликта на Украине.План американского бизнесмена состоял из четырех пунктов. Он предложил "провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН", назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым"."Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — написал Подоляк.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
https://ria.ru/20221003/konflikt-1821275117.html
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, илон маск, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Илон Маск, Украина, Россия
21:29 03.10.2022
 
В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским

Офис Зеленского не согласился с планом Маска по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим свое видение урегулирования конфликта на Украине.
План американского бизнесмена состоял из четырех пунктов. Он предложил "провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН", назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
20:10
МИД Ирана назвал виновника конфликта на Украине
Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым".
"Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — написал Подоляк.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
19:22
"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякИлон МаскУкраинаРоссия
 
 
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