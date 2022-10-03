https://ria.ru/20221003/udo-1821247829.html

Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет

Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет - РИА Новости, 03.10.2022

Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет

Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:27

2022-10-03T18:27

2022-10-03T18:27

здоровье - общество

общество

россия

дети

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет получили право на условно-досрочное освобождение или на более мягкий вид наказания, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предлагается внести изменения ‎в статьи 79 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания", 80 "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания" ‎и 93 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте" Уголовного кодекса РФ, предусмотрев возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Сейчас право на УДО или замену более мягким видом наказания имеют право осужденные женщины с детьми возрастом до 3 лет.По информации Минюста РФ, к 1 января 2022 года в исправительных учреждениях России содержалось 22 622 женщины, из них осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести - 1 529 человек.

https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, общество, россия, дети, министерство юстиции рф (минюст россии)