Рейтинг@Mail.ru
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/udo-1821247829.html
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет - РИА Новости, 03.10.2022
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет
Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:27
2022-10-03T18:27
здоровье - общество
общество
россия
дети
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:131:2201:1369_1920x0_80_0_0_9d2d1bacb63b9a7a1b687767c2b5f0f3.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет получили право на условно-досрочное освобождение или на более мягкий вид наказания, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предлагается внести изменения ‎в статьи 79 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания", 80 "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания" ‎и 93 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте" Уголовного кодекса РФ, предусмотрев возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Сейчас право на УДО или замену более мягким видом наказания имеют право осужденные женщины с детьми возрастом до 3 лет.По информации Минюста РФ, к 1 января 2022 года в исправительных учреждениях России содержалось 22 622 женщины, из них осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести - 1 529 человек.
https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_100:0:2099:1499_1920x0_80_0_0_56f4791d488a4f1abe21836590a13bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия, дети, министерство юстиции рф (минюст россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Дети, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
18:27 03.10.2022
 
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет

Минюст предложил дать право на УДО осужденным женщинам с детьми до четырех лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Минюста РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет получили право на условно-досрочное освобождение или на более мягкий вид наказания, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается внести изменения ‎в статьи 79 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания", 80 "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания" ‎и 93 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте" Уголовного кодекса РФ, предусмотрев возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас право на УДО или замену более мягким видом наказания имеют право осужденные женщины с детьми возрастом до 3 лет.
По информации Минюста РФ, к 1 января 2022 года в исправительных учреждениях России содержалось 22 622 женщины, из них осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести - 1 529 человек.
Коридор в Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 17:56
Минюст планирует улучшать правила распорядка в СИЗО
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияДетиМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала