https://ria.ru/20221003/udo-1821247829.html
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет - РИА Новости, 03.10.2022
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет
Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:27
2022-10-03T18:27
2022-10-03T18:27
здоровье - общество
общество
россия
дети
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет получили право на условно-досрочное освобождение или на более мягкий вид наказания, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 79 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания", 80 "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания" и 93 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте" Уголовного кодекса РФ, предусмотрев возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Сейчас право на УДО или замену более мягким видом наказания имеют право осужденные женщины с детьми возрастом до 3 лет.По информации Минюста РФ, к 1 января 2022 года в исправительных учреждениях России содержалось 22 622 женщины, из них осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести - 1 529 человек.
https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, общество, россия, дети, министерство юстиции рф (минюст россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Дети, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет
Минюст предложил дать право на УДО осужденным женщинам с детьми до четырех лет
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Министерство юстиции РФ предлагает внести изменения в три статьи Уголовного кодекса России, чтобы осужденные за небольшие преступления женщины с детьми до 4 лет получили право на условно-досрочное освобождение или на более мягкий вид наказания, соответствующий законопроект опубликован
на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 79 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания", 80 "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания" и 93 "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте" Уголовного кодекса РФ, предусмотрев возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас право на УДО или замену более мягким видом наказания имеют право осужденные женщины с детьми возрастом до 3 лет.
По информации Минюста РФ, к 1 января 2022 года в исправительных учреждениях России содержалось 22 622 женщины, из них осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести - 1 529 человек.