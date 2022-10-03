https://ria.ru/20221003/terroristy-1821129632.html

В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"*

В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 03.10.2022

В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"*

В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, говорится в сообщении Центра общественных... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:54

2022-10-03T12:54

2022-10-03T18:32

происшествия

россия

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика башкортостан

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России."ФСБ в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия задержаны три пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, подозреваемые, разделяя идеологию террористов и следуя полученным инструкциям, регулярно переводили деньги на счета боевиков для приобретения вооружения, транспорта, амуниции, а также вели пропаганду в интернете. Дома у задержанных изъяли средства связи и банковские карты.Возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие террористической деятельности", и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*).В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, подготовкой которых занималась эта террористическая структура. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте силовиков, в Крыму — в одном из образовательных учреждений.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html

https://ria.ru/20220930/novosibirsk-1820491072.html

россия

санкт-петербург

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан