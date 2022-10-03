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В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 03.10.2022
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В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"*
В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 03.10.2022
В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"*
В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, говорится в сообщении Центра общественных... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:54
2022-10-03T18:32
происшествия
россия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика башкортостан
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России."ФСБ в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия задержаны три пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, подозреваемые, разделяя идеологию террористов и следуя полученным инструкциям, регулярно переводили деньги на счета боевиков для приобретения вооружения, транспорта, амуниции, а также вели пропаганду в интернете. Дома у задержанных изъяли средства связи и банковские карты.Возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие террористической деятельности", и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*).В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, подготовкой которых занималась эта террористическая структура. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте силовиков, в Крыму — в одном из образовательных учреждений.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Башкортостан
12:54 03.10.2022 (обновлено: 18:32 03.10.2022)
 
В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"*

ФСБ задержала в Петербурге, Башкирии и Ингушетии пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ пособника международной террористической организации "Хайят Тихрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии
Задержание сотрудниками ФСБ РФ пособника международной террористической организации Хайят Тихрир аш-Шам*, действующей на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ пособника международной террористической организации "Хайят Тихрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
"ФСБ в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия задержаны три пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии", — говорится в релизе.
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По данным спецслужбы, подозреваемые, разделяя идеологию террористов и следуя полученным инструкциям, регулярно переводили деньги на счета боевиков для приобретения вооружения, транспорта, амуниции, а также вели пропаганду в интернете. Дома у задержанных изъяли средства связи и банковские карты.
Возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие террористической деятельности", и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
"Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*).
В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, подготовкой которых занималась эта террористическая структура. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте силовиков, в Крыму — в одном из образовательных учреждений.
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