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В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны украинских войск, сообщает офицер Народной милиции республики Андрей... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T07:16
2022-10-03T07:16
2022-10-03T07:16
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны украинских войск, сообщает офицер Народной милиции республики Андрей Марочко."За истекшие сутки... представительство ЛНР в СЦКК не зафиксировало обстрелов по населенным пунктам", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны ВСУ