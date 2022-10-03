https://ria.ru/20221003/svo-1821061109.html

В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022

В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны украинских войск, сообщает офицер Народной милиции республики Андрей... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:16

2022-10-03T07:16

2022-10-03T07:16

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Представительство ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки не зафиксировало обстрелов со стороны украинских войск, сообщает офицер Народной милиции республики Андрей Марочко."За истекшие сутки... представительство ЛНР в СЦКК не зафиксировало обстрелов по населенным пунктам", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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андрей марочко, луганская народная республика, сцкк, происшествия