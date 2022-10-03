https://ria.ru/20221003/strelby-1821270030.html
Мобилизованные военнослужащие провели учебные стрельбы под Калининградом
Мобилизованные военнослужащие провели учебные стрельбы под Калининградом - РИА Новости, 03.10.2022
Мобилизованные военнослужащие провели учебные стрельбы под Калининградом
Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проводят учебные стрельбы из пулеметов танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на полигоне... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:48
2022-10-03T19:48
2022-10-03T19:48
частичная мобилизация в россии
т-72б3
бмп-2
калининград
ак-74м
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проводят учебные стрельбы из пулеметов танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на полигоне Балтийского флота под Калининградом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота."Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений, укомплектованные гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, выполнили боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области", - говорится в сообщении.В пресс-службе Балтийского флота рассказали, что военнослужащие выполнили учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров."Стрельба велась из всего штатного вооружения, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, 7,62-мм пулеметы ПКПМ, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7. Кроме того, стрельбы велись из пулеметов танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что в ходе мероприятия особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствования навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821264061.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, т-72б3, бмп-2, калининград, ак-74м
Частичная мобилизация в России, Т-72Б3, БМП-2, Калининград, АК-74М
Мобилизованные военнослужащие провели учебные стрельбы под Калининградом
Мобилизованные военнослужащие выполнили учебные стрельбы на полигоне под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 3 окт – РИА Новости. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проводят учебные стрельбы из пулеметов танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на полигоне Балтийского флота под Калининградом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота.
"Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений, укомплектованные гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, выполнили боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Балтийского флота рассказали, что военнослужащие выполнили учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров.
"Стрельба велась из всего штатного вооружения, включая автоматы АК-74М
, АКС-74, АК-12
, 7,62-мм пулеметы ПКПМ, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7. Кроме того, стрельбы велись из пулеметов танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе мероприятия особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствования навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.