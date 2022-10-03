https://ria.ru/20221003/spch-1821289923.html

Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию

Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию - РИА Новости, 03.10.2022

Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию

Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:34

2022-10-03T21:34

2022-10-03T22:39

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ЖЕНЕВА, 3 окт — РИА Новости. Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах. Об этом сообщило постоянное представительство России при организации в Женеве.Документ подписали Россия, Беларусь, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла."Мы глубоко обеспокоены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей в последние месяцы", — говорится в заявлении.Там подчеркивается, что происходящее грубо нарушает Всеобщую декларацию прав человека, обязательства соответствующих стран по международным пактам о правах человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные договоры в области поощрения и защиты прав человека.Подписавшие документ страны призвали правительства немедленно прекратить "эту истерию", преследование русских и русскоговорящих людей, а также вернуться к выполнению обязательств в области прав человека.Ранее президент Владимир Путин заявил, что одна из причин многовековой русофобии заключается в том, что Россия не позволила себя обобрать в период колониальных захватов и заставила европейцев вести взаимовыгодную торговлю. Глава государства также отметил, что нынешняя западная русофобия — не что иное, как расизм.

https://ria.ru/20220927/rusofobiya-1819880662.html

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

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оон, россия, китай, иран, владимир путин, в мире, белоруссия