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Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию - РИА Новости, 03.10.2022
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Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию
Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию - РИА Новости, 03.10.2022
Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию
Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:34
2022-10-03T22:39
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ЖЕНЕВА, 3 окт — РИА Новости. Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах. Об этом сообщило постоянное представительство России при организации в Женеве.Документ подписали Россия, Беларусь, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла."Мы глубоко обеспокоены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей в последние месяцы", — говорится в заявлении.Там подчеркивается, что происходящее грубо нарушает Всеобщую декларацию прав человека, обязательства соответствующих стран по международным пактам о правах человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные договоры в области поощрения и защиты прав человека.Подписавшие документ страны призвали правительства немедленно прекратить "эту истерию", преследование русских и русскоговорящих людей, а также вернуться к выполнению обязательств в области прав человека.Ранее президент Владимир Путин заявил, что одна из причин многовековой русофобии заключается в том, что Россия не позволила себя обобрать в период колониальных захватов и заставила европейцев вести взаимовыгодную торговлю. Глава государства также отметил, что нынешняя западная русофобия — не что иное, как расизм.
https://ria.ru/20220927/rusofobiya-1819880662.html
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оон, россия, китай, иран, владимир путин, в мире, белоруссия
ООН, Россия, Китай, Иран, Владимир Путин, В мире, Белоруссия
21:34 03.10.2022 (обновлено: 22:39 03.10.2022)
 
Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию

Дипмиссия России при ООН: группа из 11 стран в заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 окт — РИА Новости. Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах. Об этом сообщило постоянное представительство России при организации в Женеве.
Документ подписали Россия, Беларусь, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии
"Мы глубоко обеспокоены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей в последние месяцы", — говорится в заявлении.
Там подчеркивается, что происходящее грубо нарушает Всеобщую декларацию прав человека, обязательства соответствующих стран по международным пактам о правах человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные договоры в области поощрения и защиты прав человека.
Подписавшие документ страны призвали правительства немедленно прекратить "эту истерию", преследование русских и русскоговорящих людей, а также вернуться к выполнению обязательств в области прав человека.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что одна из причин многовековой русофобии заключается в том, что Россия не позволила себя обобрать в период колониальных захватов и заставила европейцев вести взаимовыгодную торговлю. Глава государства также отметил, что нынешняя западная русофобия — не что иное, как расизм.
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7 августа, 08:00
Русофобия не помогает западным элитам
 
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