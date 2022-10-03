https://ria.ru/20221003/sovfed-1821100388.html

СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября

СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября - РИА Новости, 03.10.2022

СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законы о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утром 4... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:17

2022-10-03T11:17

2022-10-03T11:40

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политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законы о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утром 4 октября, перед пленарным заседанием Совфеда, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.Ожидается, что на заседании комитета будут присутствовать руководители регионов, сказал он."Для рассмотрения этих законов мы дождемся, когда из Госдумы поступят их тексты, это все-таки конституционные законы по важнейшим для страны вопросам", - заявил Клишас на заседании комитета.По его словам, комитет соберется во вторник утром, и перед пленарным заседанием Совфеда их рассмотрит.Также, отметил сенатор, на комитете должны присутствовать руководители эти регионов."У нас, по всей видимости, будут представители новых четырех субъектов, я со всеми ними предварительно переговорил, и они предварительно подтвердили. Сегодня у них работа в Госдуме, они работают с депутатами, а завтра их график полностью подчинен графику Совета Федерации. Валентина Ивановна (Матвиенко -ред) выразила готовность пригласить их на пленарное заседание", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821085738.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, совет федерации рф