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СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября - РИА Новости, 03.10.2022
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СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября
СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября - РИА Новости, 03.10.2022
СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законы о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утром 4... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:17
2022-10-03T11:40
россия
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законы о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утром 4 октября, перед пленарным заседанием Совфеда, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.Ожидается, что на заседании комитета будут присутствовать руководители регионов, сказал он."Для рассмотрения этих законов мы дождемся, когда из Госдумы поступят их тексты, это все-таки конституционные законы по важнейшим для страны вопросам", - заявил Клишас на заседании комитета.По его словам, комитет соберется во вторник утром, и перед пленарным заседанием Совфеда их рассмотрит.Также, отметил сенатор, на комитете должны присутствовать руководители эти регионов."У нас, по всей видимости, будут представители новых четырех субъектов, я со всеми ними предварительно переговорил, и они предварительно подтвердили. Сегодня у них работа в Госдуме, они работают с депутатами, а завтра их график полностью подчинен графику Совета Федерации. Валентина Ивановна (Матвиенко -ред) выразила готовность пригласить их на пленарное заседание", - сказал Клишас.
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россия, политика, совет федерации рф
Россия, Политика, Совет Федерации РФ
11:17 03.10.2022 (обновлено: 11:40 03.10.2022)
 
СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября

Комитет Совфеда рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законы о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утром 4 октября, перед пленарным заседанием Совфеда, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.
Ожидается, что на заседании комитета будут присутствовать руководители регионов, сказал он.
"Для рассмотрения этих законов мы дождемся, когда из Госдумы поступят их тексты, это все-таки конституционные законы по важнейшим для страны вопросам", - заявил Клишас на заседании комитета.
По его словам, комитет соберется во вторник утром, и перед пленарным заседанием Совфеда их рассмотрит.
Также, отметил сенатор, на комитете должны присутствовать руководители эти регионов.
"У нас, по всей видимости, будут представители новых четырех субъектов, я со всеми ними предварительно переговорил, и они предварительно подтвердили. Сегодня у них работа в Госдуме, они работают с депутатами, а завтра их график полностью подчинен графику Совета Федерации. Валентина Ивановна (Матвиенко -ред) выразила готовность пригласить их на пленарное заседание", - сказал Клишас.
Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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