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В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей - РИА Новости, 03.10.2022
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В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей
В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей - РИА Новости, 03.10.2022
В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей
Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:24
2022-10-03T09:27
политика
совет федерации рф
вячеслав тимченко
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Эти сенаторы появятся в ближайшее время", - сказал он.Согласно конституции, Совет Федерации формируется из представителей регионов - от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/gosduma-1821050000.html
донецкая народная республика
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политика, совет федерации рф, вячеслав тимченко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Политика, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
09:24 03.10.2022 (обновлено: 09:27 03.10.2022)
 
В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей

Совфед заявил о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Эти сенаторы появятся в ближайшее время", - сказал он.
Согласно конституции, Совет Федерации формируется из представителей регионов - от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
00:12
Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России
 
ПолитикаСовет Федерации РФВячеслав ТимченкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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