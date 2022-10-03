https://ria.ru/20221003/sovfed-1821074512.html

В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей

В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей - РИА Новости, 03.10.2022

В Совфеде заявили о скором появлении сенаторов от ДНР, ЛНР и новых областей

Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:24

2022-10-03T09:24

2022-10-03T09:27

политика

совет федерации рф

вячеслав тимченко

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появятся в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко."Эти сенаторы появятся в ближайшее время", - сказал он.Согласно конституции, Совет Федерации формируется из представителей регионов - от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/gosduma-1821050000.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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политика, совет федерации рф, вячеслав тимченко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область