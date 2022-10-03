https://ria.ru/20221003/somali-1821267106.html

США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали

США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали - РИА Новости, 03.10.2022

США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали

Американские военные ударом с воздуха уничтожили одного из лидеров террористов "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование Пентагона. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:35

2022-10-03T19:35

2022-10-03T19:38

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Американские военные ударом с воздуха уничтожили одного из лидеров террористов "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование Пентагона.В пресс-релизе не приводится имя ликвидированного боевика, но, по данным местных СМИ, им мог оказаться Абдуллахи Яре, которого прочили в преемники нынешнего руководителя группировки Ахмеда Дирие."По первичной оценке командования, в результате удара погиб один из лидеров "Аш-Шабаб", никто из гражданских лиц не был ранен или убит", - сообщили военные.Они добавили, что операция была проведена в координации с федеральным правительством Сомали 1 октября в 370 километрах к юго-западу от столичного города Могадишо.США с 2012 года разыскивали Яре, предлагая за информацию о нем награду до трех миллионов долларов.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821255107.html

сомали

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в мире, сомали, сша, могадишо, министерство обороны сша, аль-каида, оон