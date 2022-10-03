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США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали - РИА Новости, 03.10.2022
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США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали
США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали - РИА Новости, 03.10.2022
США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали
Американские военные ударом с воздуха уничтожили одного из лидеров террористов "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование Пентагона. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:35
2022-10-03T19:38
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Американские военные ударом с воздуха уничтожили одного из лидеров террористов "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование Пентагона.В пресс-релизе не приводится имя ликвидированного боевика, но, по данным местных СМИ, им мог оказаться Абдуллахи Яре, которого прочили в преемники нынешнего руководителя группировки Ахмеда Дирие."По первичной оценке командования, в результате удара погиб один из лидеров "Аш-Шабаб", никто из гражданских лиц не был ранен или убит", - сообщили военные.Они добавили, что операция была проведена в координации с федеральным правительством Сомали 1 октября в 370 километрах к юго-западу от столичного города Могадишо.США с 2012 года разыскивали Яре, предлагая за информацию о нем награду до трех миллионов долларов.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20220912/somali-1816300954.html
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в мире, сомали, сша, могадишо, министерство обороны сша, аль-каида, оон
В мире, Сомали, США, Могадишо, Министерство обороны США, Аль-Каида, ООН
19:35 03.10.2022 (обновлено: 19:38 03.10.2022)
 
США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали

Пентагон сообщил об уничтожении одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Американские военные ударом с воздуха уничтожили одного из лидеров террористов "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование Пентагона.
В пресс-релизе не приводится имя ликвидированного боевика, но, по данным местных СМИ, им мог оказаться Абдуллахи Яре, которого прочили в преемники нынешнего руководителя группировки Ахмеда Дирие.
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"По первичной оценке командования, в результате удара погиб один из лидеров "Аш-Шабаб", никто из гражданских лиц не был ранен или убит", - сообщили военные.
Они добавили, что операция была проведена в координации с федеральным правительством Сомали 1 октября в 370 километрах к юго-западу от столичного города Могадишо.
США с 2012 года разыскивали Яре, предлагая за информацию о нем награду до трех миллионов долларов.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСомалиСШАМогадишоМинистерство обороны СШААль-КаидаООН
 
 
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