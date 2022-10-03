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Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.10.2022
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Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.10.2022
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий
Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:21
2022-10-03T16:21
россия
лдпр
частичная мобилизация в россии
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме."Что касается мобилизации, то сейчас, последние дни уже ситуация нормализуется. Уже не хватают всех подряд: людей с хроническими заболеваниями, инвалидов", - заявил депутат.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, лдпр, частичная мобилизация в россии, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Россия, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
16:21 03.10.2022
 
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий

Слуцкий: ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, перестают хватать всех подряд

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме.
"Что касается мобилизации, то сейчас, последние дни уже ситуация нормализуется. Уже не хватают всех подряд: людей с хроническими заболеваниями, инвалидов", - заявил депутат.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
16:15
В Приморье ОНФ контролирует ситуацию с мобилизованным диабетиком
 
РоссияЛДПРЧастичная мобилизация в РоссииГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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