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Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.10.2022
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий
Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:21
2022-10-03T16:21
2022-10-03T16:21
россия
лдпр
частичная мобилизация в россии
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме."Что касается мобилизации, то сейчас, последние дни уже ситуация нормализуется. Уже не хватают всех подряд: людей с хроническими заболеваниями, инвалидов", - заявил депутат.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, лдпр, частичная мобилизация в россии, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Россия, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий
Слуцкий: ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, перестают хватать всех подряд