https://ria.ru/20221003/slutskiy-1821200117.html

Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий

Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.10.2022

Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий

Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:21

2022-10-03T16:21

2022-10-03T16:21

россия

лдпр

частичная мобилизация в россии

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется, сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме."Что касается мобилизации, то сейчас, последние дни уже ситуация нормализуется. Уже не хватают всех подряд: людей с хроническими заболеваниями, инвалидов", - заявил депутат.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821197782.html

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россия, лдпр, частичная мобилизация в россии, госдума рф, леонид слуцкий (политик)