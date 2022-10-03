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ГД ратифицировала договор о вхождении Запорожской области в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
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ГД ратифицировала договор о вхождении Запорожской области в состав России
ГД ратифицировала договор о вхождении Запорожской области в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
ГД ратифицировала договор о вхождении Запорожской области в состав России
Госдума ратифицировала договор о принятии Запорожской области в состав России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:35
2022-10-03T14:38
запорожская область
россия
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
политика
владимир путин
александр башкин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор о принятии Запорожской области в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
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запорожская область, россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, политика, владимир путин, александр башкин, донецкая народная республика, совет федерации рф
Запорожская область, Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Политика, Владимир Путин, Александр Башкин, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ
14:35 03.10.2022 (обновлено: 14:38 03.10.2022)
 
ГД ратифицировала договор о вхождении Запорожской области в состав России

Госдума ратифицировала договор о принятии Запорожской области в состав России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор о принятии Запорожской области в состав России.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 14:37
ГД ратифицировала договор о вхождении Херсонской области в состав России
 
Запорожская областьРоссияГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхПолитикаВладимир ПутинАлександр БашкинДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФ
 
 
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