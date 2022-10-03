https://ria.ru/20221003/rossiya-1821059946.html

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности - РИА Новости, 03.10.2022

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T06:30

2022-10-03T06:30

2022-10-03T10:24

михаил дегтярев

хабаровский край

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_0:146:2955:1808_1920x0_80_0_0_c10c729f864dcfbe308a6af81b40b3f6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев."Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент", — заявил Дегтярев.Он отметил, что за десять дней несколько тысяч земляков получили повестки и прибыли в военкомат."Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", — добавил он.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил дегтярев, хабаровский край, россия, частичная мобилизация в россии