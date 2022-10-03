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Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности - РИА Новости, 03.10.2022
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Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности - РИА Новости, 03.10.2022
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T06:30
2022-10-03T10:24
михаил дегтярев
хабаровский край
россия
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев."Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент", — заявил Дегтярев.Он отметил, что за десять дней несколько тысяч земляков получили повестки и прибыли в военкомат."Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", — добавил он.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
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михаил дегтярев, хабаровский край, россия, частичная мобилизация в россии
Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Россия, Частичная мобилизация в России
06:30 03.10.2022 (обновлено: 10:24 03.10.2022)
 
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Глава Хабаровского края Дегтярев: военный комиссар региона Лайко отстранен от должности

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.
"Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент", — заявил Дегтярев.
Он отметил, что за десять дней несколько тысяч земляков получили повестки и прибыли в военкомат.
"Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", — добавил он.
В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
 
Михаил ДегтяревХабаровский крайРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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