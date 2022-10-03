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Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам

Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам - РИА Новости, 03.10.2022

Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам

Командир танковой роты в беседе с РИА Новости рассказал, как его подразделение выполняет свой долг в зоне спецоперации на Украине, и дал советы призванным в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T03:53

2022-10-03T03:53

2022-10-03T16:26

россия

украина

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Командир танковой роты в беседе с РИА Новости рассказал, как его подразделение выполняет свой долг в зоне спецоперации на Украине, и дал советы призванным в рамках частичной мобилизации. "Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков <…> Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают, — слушайте, тренируйтесь", — сказал он, обращаясь к мобилизованным.Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на Соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую карусель.Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на позиции."Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь", — сообщил механик-водитель боевой машины.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Как уточнили в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба, призыву подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

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"Не надо ничего бояться" – командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам "Не надо ничего бояться" – командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам 2022-10-03T03:53 true PT2M39S

Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. Видео Минобороны РФ Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. 2022-10-03T03:53 true PT2M01S

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россия, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии