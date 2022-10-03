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Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам
Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам - РИА Новости, 03.10.2022
Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам
Командир танковой роты в беседе с РИА Новости рассказал, как его подразделение выполняет свой долг в зоне спецоперации на Украине, и дал советы призванным в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:53
2022-10-03T03:53
2022-10-03T16:26
россия
украина
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Командир танковой роты в беседе с РИА Новости рассказал, как его подразделение выполняет свой долг в зоне спецоперации на Украине, и дал советы призванным в рамках частичной мобилизации. "Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков <…> Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают, — слушайте, тренируйтесь", — сказал он, обращаясь к мобилизованным.Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на Соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую карусель.Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на позиции."Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь", — сообщил механик-водитель боевой машины.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Как уточнили в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба, призыву подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Не надо ничего бояться" – командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам
"Не надо ничего бояться" – командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам
2022-10-03T03:53
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Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. Видео Минобороны РФ
Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО.
2022-10-03T03:53
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РИА Новости
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россия, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
03:53 03.10.2022 (обновлено: 16:26 03.10.2022)
Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам
Командир танковой роты посоветовал мобилизованным россиянам ничего не бояться
ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Командир танковой роты в беседе с РИА Новости рассказал, как его подразделение выполняет свой долг в зоне спецоперации на Украине, и дал советы призванным в рамках частичной мобилизации.
"Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков <…> Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают, — слушайте, тренируйтесь", — сказал он, обращаясь к мобилизованным.
Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на Соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую карусель.
"Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника <…> Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся", — добавил офицер.
Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на позиции.
"Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь", — сообщил механик-водитель боевой машины.
С 21 сентября в России
проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Как уточнили в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба, призыву подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.