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Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов

Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов

Посол РФ во Франции Алексей Мешков, вызванный в понедельник во французский МИД, категорически отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов и решений о... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:59

2022-10-03T20:59

2022-10-03T21:09

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков, вызванный в понедельник во французский МИД, категорически отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов и решений о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщили в российской дипмиссии в Париже.Ранее посольство РФ в Париже сообщило журналистам, что российский посол был вызван в понедельник в МИД Франции. О причинах вызова не уточнялось."Третьего октября посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, где ему была изложена позиция Франции по вопросу о присоединении к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Посол категорически отверг инсинуации вокруг законности и легитимности референдумов, а также решений о вхождении указанных регионов в состав РФ", - заявили журналистам в посольстве.Кроме того, французской стороне было подчеркнуто, что все эти шаги осуществлены в соответствии с первой статьей Устава ООН, где закреплено право народов на самоопределение. Посол также передал в МИД Франции перевод на французский язык выступления президента России Владимира Путина в Кремле 30 сентября.Французский МИД в свою очередь сообщил, что вызвал в понедельник российского посла, "чтобы выразить осуждение незаконной аннексии" четырех областей. "Франция никогда не признает ни этих незаконных аннексий, ни результатов фиктивных референдумов, которые им предшествовали", - подчеркнули в министерстве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819815342.html

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