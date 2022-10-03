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Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
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Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов
Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов
Посол РФ во Франции Алексей Мешков, вызванный в понедельник во французский МИД, категорически отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов и решений о... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:59
2022-10-03T21:09
в мире
алексей мешков
владимир путин
донецкая народная республика
франция
россия
мид франции‎
оон
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков, вызванный в понедельник во французский МИД, категорически отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов и решений о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщили в российской дипмиссии в Париже.Ранее посольство РФ в Париже сообщило журналистам, что российский посол был вызван в понедельник в МИД Франции. О причинах вызова не уточнялось."Третьего октября посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, где ему была изложена позиция Франции по вопросу о присоединении к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Посол категорически отверг инсинуации вокруг законности и легитимности референдумов, а также решений о вхождении указанных регионов в состав РФ", - заявили журналистам в посольстве.Кроме того, французской стороне было подчеркнуто, что все эти шаги осуществлены в соответствии с первой статьей Устава ООН, где закреплено право народов на самоопределение. Посол также передал в МИД Франции перевод на французский язык выступления президента России Владимира Путина в Кремле 30 сентября.Французский МИД в свою очередь сообщил, что вызвал в понедельник российского посла, "чтобы выразить осуждение незаконной аннексии" четырех областей. "Франция никогда не признает ни этих незаконных аннексий, ни результатов фиктивных референдумов, которые им предшествовали", - подчеркнули в министерстве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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в мире, алексей мешков, владимир путин, донецкая народная республика, франция, россия, мид франции‎, оон
В мире, Алексей Мешков, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Франция, Россия, МИД Франции‎, ООН
20:59 03.10.2022 (обновлено: 21:09 03.10.2022)
 
Посол России во Франции отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов

Посол России во Франции Мешков подтвердил легитимность референдумов на востоке Украины

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков, вызванный в понедельник во французский МИД, категорически отверг инсинуации вокруг легитимности референдумов и решений о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщили в российской дипмиссии в Париже.
Ранее посольство РФ в Париже сообщило журналистам, что российский посол был вызван в понедельник в МИД Франции. О причинах вызова не уточнялось.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:32
Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов
"Третьего октября посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, где ему была изложена позиция Франции по вопросу о присоединении к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Посол категорически отверг инсинуации вокруг законности и легитимности референдумов, а также решений о вхождении указанных регионов в состав РФ", - заявили журналистам в посольстве.
Кроме того, французской стороне было подчеркнуто, что все эти шаги осуществлены в соответствии с первой статьей Устава ООН, где закреплено право народов на самоопределение. Посол также передал в МИД Франции перевод на французский язык выступления президента России Владимира Путина в Кремле 30 сентября.
Французский МИД в свою очередь сообщил, что вызвал в понедельник российского посла, "чтобы выразить осуждение незаконной аннексии" четырех областей. "Франция никогда не признает ни этих незаконных аннексий, ни результатов фиктивных референдумов, которые им предшествовали", - подчеркнули в министерстве.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Стали известны первые данные референдумов.

Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет с бюллетенями во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в Новосибирске
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области
10 из 11

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

Сотрудники избирательной комиссии сшивают списки во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Мелитополе
11 из 11

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 11

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

© РИА Новости / РИА Новости
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