https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html

Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"

Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном" - РИА Новости, 03.10.2022

Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"

Школьникам 5-11 классов на уроке "Разговоры о важном" 3 октября рассказали о прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:13

2022-10-03T20:13

2022-10-03T20:13

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Школьникам 5-11 классов на уроке "Разговоры о важном" 3 октября рассказали о прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, соответствующий текст вступительного слова для учителей опубликован на сайте уроков."Дорогие ребята! С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России, а 30 сентября 2022 года в Москве в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав нашей страны", - говорится в сообщении.Школьники обсудили, что такое референдум, учителя напомнили им, что референдум считается состоявшимся, если проголосовало более 50% населения, и отметили, что несмотря на желание киевского режима помешать волеизъявлению граждан, референдумы состоялись. "Восемь лет население этих регионов подвергалось постоянным обстрелам и жестокому обращению со стороны киевского режима. Многие люди вынуждены были стать беженцами, а оставшиеся в этих регионах более 6 миллионов человек продолжали находиться в опасной для жизни ситуации", - указывается во вступительном слове, которое предлагалось сказать учителям.Также школьникам рассказали историю присоединенных территорий, что присоединенные территории - это русские земли, на которых живут русские люди. Учителя отметили, что жители этих регионов обратились к России с просьбой поддержать их желание вновь стать частью страны, проголосовав за это в соответствии с международным правом, и Россия откликнулась на их просьбу.Разговор в понедельник был посвящен политике, которую ведет Запад - "Западное сообщество не раз признавало решения о присоединении территорий к другим государствам – мировая история содержит сразу несколько таких примеров. Часто такие решения принимались против воли государств, в состав которых входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом". Закончить вступительное слово учителям предложили словами, что результаты референдумов восстановили историческую справедливость, вернув исконные русские земли, а также укрепили суверенитет РФ."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/oon-1821247439.html

https://ria.ru/20221003/referendumy-1821272115.html

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