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Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном" - РИА Новости, 03.10.2022
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Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"
Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном" - РИА Новости, 03.10.2022
Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"
Школьникам 5-11 классов на уроке "Разговоры о важном" 3 октября рассказали о прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:13
2022-10-03T20:13
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Школьникам 5-11 классов на уроке "Разговоры о важном" 3 октября рассказали о прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, соответствующий текст вступительного слова для учителей опубликован на сайте уроков."Дорогие ребята! С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России, а 30 сентября 2022 года в Москве в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав нашей страны", - говорится в сообщении.Школьники обсудили, что такое референдум, учителя напомнили им, что референдум считается состоявшимся, если проголосовало более 50% населения, и отметили, что несмотря на желание киевского режима помешать волеизъявлению граждан, референдумы состоялись. "Восемь лет население этих регионов подвергалось постоянным обстрелам и жестокому обращению со стороны киевского режима. Многие люди вынуждены были стать беженцами, а оставшиеся в этих регионах более 6 миллионов человек продолжали находиться в опасной для жизни ситуации", - указывается во вступительном слове, которое предлагалось сказать учителям.Также школьникам рассказали историю присоединенных территорий, что присоединенные территории - это русские земли, на которых живут русские люди. Учителя отметили, что жители этих регионов обратились к России с просьбой поддержать их желание вновь стать частью страны, проголосовав за это в соответствии с международным правом, и Россия откликнулась на их просьбу.Разговор в понедельник был посвящен политике, которую ведет Запад - "Западное сообщество не раз признавало решения о присоединении территорий к другим государствам – мировая история содержит сразу несколько таких примеров. Часто такие решения принимались против воли государств, в состав которых входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом". Закончить вступительное слово учителям предложили словами, что результаты референдумов восстановили историческую справедливость, вернув исконные русские земли, а также укрепили суверенитет РФ."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/oon-1821247439.html
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
20:13 03.10.2022
 
Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"

Школьникам 5-11 классов рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУчащиеся школы во время урока
Учащиеся школы во время урока - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Учащиеся школы во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Школьникам 5-11 классов на уроке "Разговоры о важном" 3 октября рассказали о прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, соответствующий текст вступительного слова для учителей опубликован на сайте уроков.
"Дорогие ребята! С 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России, а 30 сентября 2022 года в Москве в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония подписания договоров о вхождении этих территорий в состав нашей страны", - говорится в сообщении.
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Школьники обсудили, что такое референдум, учителя напомнили им, что референдум считается состоявшимся, если проголосовало более 50% населения, и отметили, что несмотря на желание киевского режима помешать волеизъявлению граждан, референдумы состоялись. "Восемь лет население этих регионов подвергалось постоянным обстрелам и жестокому обращению со стороны киевского режима. Многие люди вынуждены были стать беженцами, а оставшиеся в этих регионах более 6 миллионов человек продолжали находиться в опасной для жизни ситуации", - указывается во вступительном слове, которое предлагалось сказать учителям.
Также школьникам рассказали историю присоединенных территорий, что присоединенные территории - это русские земли, на которых живут русские люди. Учителя отметили, что жители этих регионов обратились к России с просьбой поддержать их желание вновь стать частью страны, проголосовав за это в соответствии с международным правом, и Россия откликнулась на их просьбу.
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Разговор в понедельник был посвящен политике, которую ведет Запад - "Западное сообщество не раз признавало решения о присоединении территорий к другим государствам – мировая история содержит сразу несколько таких примеров. Часто такие решения принимались против воли государств, в состав которых входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом". Закончить вступительное слово учителям предложили словами, что результаты референдумов восстановили историческую справедливость, вернув исконные русские земли, а также укрепили суверенитет РФ.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения Народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения Народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения Народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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