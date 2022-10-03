https://ria.ru/20221003/referendum-1821058207.html

В Запорожье рассказали, как жители Украины добирались на референдумы

В Запорожье рассказали, как жители Украины добирались на референдумы - РИА Новости, 03.10.2022

В Запорожье рассказали, как жители Украины добирались на референдумы

Некоторые жители Украины ради участия в референдуме о присоединении к России добирались до освобожденных регионов через Турцию и преодолели тысячи километров,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T05:10

2022-10-03T05:10

2022-10-03T05:44

владимир рогов

россия

украина

турция

референдумы на освобожденных территориях

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АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Некоторые жители Украины ради участия в референдуме о присоединении к России добирались до освобожденных регионов через Турцию и преодолели тысячи километров, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с газетой Aydınlık."Очень интересно отметить, что для того, чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолете в Россию, а из России — в освобожденные регионы. Эти люди в течение нескольких дней преодолевали тысячи километров. Результат референдума является четким проявлением нашей общей воли и объединяет всех жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", — подчеркнул Рогов.По его словам, "неудивительно, что так много граждан проголосовали за присоединение к России и упорно пытались прийти на избирательные участки"."…Если мы посмотрим, что изменилось в Крыму с момента организации референдума, то увидим, что Крым стал зоной приоритетного развития. Все, что было разрушено во время украинского правления, было либо восстановлено, либо отстроено заново", — добавил собеседник издания.Он пояснил, что до воссоединения с Россией последние инвестиции в инфраструктуру полуострова проводились лишь при Советском Союзе.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, вчера он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.

https://ria.ru/20220928/referendum-1820176545.html

https://ria.ru/20221002/sud-1820971082.html

россия

украина

турция

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владимир рогов, россия, украина, турция, референдумы на освобожденных территориях