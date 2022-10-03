05:10 03.10.2022 (обновлено: 05:44 03.10.2022)
В Запорожье рассказали, как жители Украины добирались на референдумы
Член ГСА Запорожской области Рогов: жители Украины добирались на референдумы через Турцию
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Некоторые жители Украины ради участия в референдуме о присоединении к России добирались до освобожденных регионов через Турцию и преодолели тысячи километров, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с газетой Aydınlık.
"Очень интересно отметить, что для того, чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолете в Россию, а из России — в освобожденные регионы. Эти люди в течение нескольких дней преодолевали тысячи километров. Результат референдума является четким проявлением нашей общей воли и объединяет всех жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", — подчеркнул Рогов.
По его словам, "неудивительно, что так много граждан проголосовали за присоединение к России и упорно пытались прийти на избирательные участки".
"…Если мы посмотрим, что изменилось в Крыму с момента организации референдума, то увидим, что Крым стал зоной приоритетного развития. Все, что было разрушено во время украинского правления, было либо восстановлено, либо отстроено заново", — добавил собеседник издания.
Он пояснил, что до воссоединения с Россией последние инвестиции в инфраструктуру полуострова проводились лишь при Советском Союзе.
"Сегодня построен Крымский мост длиной более 19 километров, который считается чудом инженерной техники. В течение многих лет режимы Зеленского и Порошенко пытались лишить крымчан электричества и питьевой воды с помощью террористических атак и различных ограничительных мер. Сейчас построено много электростанций, проложены сети питьевой воды", — напомнил Рогов.
Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, вчера он признал их соответствующими Основному закону.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.