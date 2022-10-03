https://ria.ru/20221003/protest-1821207569.html

В Италии проходят акции протеста против роста энерготарифов

В Италии проходят акции протеста против роста энерготарифов - РИА Новости, 03.10.2022

В Италии проходят акции протеста против роста энерготарифов

В нескольких крупных городах Италии начались акции протеста против резкого увеличения тарифов на электричество и газ, сообщил новостной телеканал SkyTg24. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:44

2022-10-03T16:44

2022-10-03T18:16

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РИМ, 3 окт — РИА Новости. В нескольких крупных городах Италии начались акции протеста против резкого увеличения тарифов на электричество и газ, сообщил новостной телеканал SkyTg24.Выступления трудящихся и предпринимателей организованы по призыву итальянского профсоюза Usb в Международный день борьбы с кризисом и дороговизной, который объявила 3 октября Всемирная федерация профсоюзов.В своем обращении Usb призывает "противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60 процентов, объявленному с 1 октября". В документе подчеркивается, что ЕС не предпринимает реальных усилий, чтобы бороться со спекуляцией, вызвавшей бурный рост цен на газ. При этом руководство профсоюза обращает внимание на "таинственную" атаку на газопровод "Северный поток", в результате чего явную выгоду получили США.Напомнив о том, что правительства стран ЕС продолжают тратить огромные государственные средства для военной поддержки Украины, Usb подчеркивает, что такая политика грозит экономическим крахом многим итальянским семьям и предприятиям.Манифестации протеста состоялась в Турине, где перед региональным отделением ведущей нефтегазовой группы страны Eni с утра собрались активисты ряда молодежных и левых организаций."Ситуация очень серьезная. Увеличение цен вызвано выбором правительств, остающихся на империалистических позициях, и постыдной спекуляцией, которой занимаются крупные компании. Энергия должна быть общественной. Это единственный способ установить потолок цен", — заявил на митинге руководитель туринского отделения Usb Энцо Микколи.Аналогичный митинг прошел в центре Неаполя, где один из протестующих сжег свои счета за свет и газ. В административном центре области Сардиния городе Кальяри активисты выразили свой протест перед областными отделениями электроэнергетического концерна Enel и крупнейшего государственного пенсионного фонда Inps.Вечером акции протеста пройдут в Риме, Милане, Флоренции, Пизе, Сполето и других итальянских городах.К профсоюзным активистам готовы присоединиться также члены нового общественного движения "Не платим", которые призывают итальянцев прекратить оплачивать счета за коммунальные услуги, тарифы на которые за последние месяцы выросли в разы.Государственное управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды Италии (Arera) установило, что в третьем квартале 2022 года так называемая единая национальная цена электроэнергии увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом. В этой связи регулятор принял дополнительные меры, для того чтобы сдержать дальнейший рост цен на энергию. Было, в частности, установлено, что в четвертом квартале цена на электричество должна увеличиться на 59 процентов, тогда как первоначально она должна была удвоиться. Решение относительно цен на газ предполагается принять в начале ноября. СМИ не исключают, что тарифы увеличатся примерно на 70 процентов.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом Москва решит все проблемы, которые для нее создают, а в случае ограничения цен на энергоресурсы не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам, заявил глава государства.

https://ria.ru/20221003/udalenka-1821158196.html

https://ria.ru/20221003/gaz-1821151757.html

https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821202028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, евросоюз, eni , природный газ, электричество, цены, европа