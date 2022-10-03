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Глава МВФ заявила, что арабскому миру грозит продовольственный кризис
Глава МВФ заявила, что арабскому миру грозит продовольственный кризис - РИА Новости, 03.10.2022
Глава МВФ заявила, что арабскому миру грозит продовольственный кризис
Более 40 миллионам человек в арабском мире может грозить нехватка продовольствия, сообщила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:38
2022-10-03T17:38
2022-10-03T17:38
кристалина георгиева
саудовская аравия
ближний восток
северная африка
всемирный банк
в мире
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Более 40 миллионам человек в арабском мире может грозить нехватка продовольствия, сообщила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на конференции по продовольственной безопасности в Эр-Рияде, которую транслировало в соцсетях министерство финансов Саудовской Аравии."В арабском мире 41 миллион человек подвержены риску нехватки продовольствия и отсутствия продовольственной безопасности. Глобальный продовольственный кризис может затронуть 48 стран, половина из которых находится в уязвимом положении относительно продовольственной безопасности", - отметила она.В свою очередь президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что цены на продовольствие продолжают расти в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в некоторых странах, например, в Тунисе и Ливане, не найти в продаже рис, сахар, растительное масло из-за высоких цен у поставщиков на эту продукцию, а также из-за существенного сокращения производства продовольствия во многих странах в этом году в результате плохих погодных условий.
https://ria.ru/20220927/putin-1819763772.html
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кристалина георгиева, саудовская аравия, ближний восток, северная африка, всемирный банк, в мире
Кристалина Георгиева, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Северная Африка, Всемирный банк, В мире
Глава МВФ заявила, что арабскому миру грозит продовольственный кризис
Глава МВФ Георгиева: 41 миллион человек в арабском мире подвержен риску нехватки продуктов