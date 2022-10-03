https://ria.ru/20221003/posol-1821067603.html

Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 03.10.2022

Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики, сообщил замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:52

2022-10-03T08:52

2022-10-03T12:05

в мире

польша

варшава

мид польши

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей андреев

марчин пшидач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928255_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e03c6bfa22a5223b805fb9b9812eb6f9.jpg

ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики, сообщил замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.Он отметил, что подобные вызовы главы дипмиссии остаются единственной формой дипломатических контактов на фоне фактически замороженных отношений с Россией.Речь пойдет о референдумах, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях, добавил Пшидач. Он уточнил, что послу будет выражен протест.При этом Пшидач добавил, что не готов говорить о том, объявят ли российского посла персоной нон-грата.По его словам, символические жесты интересны для публики, но не меняют ничего принципиально. Изменить ситуацию могут поставки вооружения Украине, заключил Пшидач.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали это предложение.Тридцатого сентября Владимир Путин и руководители четырех регионов подписали в Кремле соответствующие международные договоры. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.Ожидается, что в понедельник договоры ратифицирует Госдума, во вторник их рассмотрит Совет Федерации.

https://ria.ru/20221002/posol-1821022419.html

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html

https://ria.ru/20221002/posol-1820960683.html

польша

варшава

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, варшава, мид польши, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей андреев, марчин пшидач