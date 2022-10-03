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Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 03.10.2022
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Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши
Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 03.10.2022
Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики, сообщил замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:52
2022-10-03T12:05
в мире
польша
варшава
мид польши
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей андреев
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики, сообщил замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.Он отметил, что подобные вызовы главы дипмиссии остаются единственной формой дипломатических контактов на фоне фактически замороженных отношений с Россией.Речь пойдет о референдумах, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях, добавил Пшидач. Он уточнил, что послу будет выражен протест.При этом Пшидач добавил, что не готов говорить о том, объявят ли российского посла персоной нон-грата.По его словам, символические жесты интересны для публики, но не меняют ничего принципиально. Изменить ситуацию могут поставки вооружения Украине, заключил Пшидач.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали это предложение.Тридцатого сентября Владимир Путин и руководители четырех регионов подписали в Кремле соответствующие международные договоры. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.Ожидается, что в понедельник договоры ратифицирует Госдума, во вторник их рассмотрит Совет Федерации.
https://ria.ru/20221002/posol-1821022419.html
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в мире, польша, варшава, мид польши, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей андреев, марчин пшидач
В мире, Польша, Варшава, МИД Польши, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Андреев, Марчин Пшидач
08:52 03.10.2022 (обновлено: 12:05 03.10.2022)
 
Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за прошедших референдумов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики, сообщил замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.
Он отметил, что подобные вызовы главы дипмиссии остаются единственной формой дипломатических контактов на фоне фактически замороженных отношений с Россией.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 19:10
Посла России вызвали в МИД Германии из-за проведенных референдумов
Речь пойдет о референдумах, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях, добавил Пшидач. Он уточнил, что послу будет выражен протест.
"Я не только выражу протест, представлю польскую позицию по этому вопросу, которая сконцентрирована вокруг того, что мы не признаем такое решение. Это не только польское действие. Мы договорились с нашими коллегами на европейском уровне, что все в одно время, приблизительно в один день, мы представим такую позицию послам, присутствующем в данной стране", — заявил замминистра.
При этом Пшидач добавил, что не готов говорить о том, объявят ли российского посла персоной нон-грата.
"Мы говорим о таких решениях с нашими союзниками в ЕС и НАТО. Если вместе со всеми союзниками европейскими и евроатлантическими мы придем к выводу, что такие шаги нужны и выгодны, то мы их сделаем. На данном этапе Польша сама по принципу "высылаем и смотрим, что будет дальше", не планирует поступать", — пояснил дипломат.
По его словам, символические жесты интересны для публики, но не меняют ничего принципиально. Изменить ситуацию могут поставки вооружения Украине, заключил Пшидач.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали это предложение.
Тридцатого сентября Владимир Путин и руководители четырех регионов подписали в Кремле соответствующие международные договоры. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.
Ожидается, что в понедельник договоры ратифицирует Госдума, во вторник их рассмотрит Совет Федерации.
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В миреПольшаВаршаваМИД ПольшиРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей АндреевМарчин Пшидач
 
 
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