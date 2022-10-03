В Пензенской области создали центры помощи семьям военнослужащих
Губернатор Мельниченко: в Пензенской области создали центры помощи родственникам военных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Центры социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих, которые ранее были задействованы в специальной военной операции или которые были призваны в рамках частичной мобилизации, создали во всех городах и районах Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По моему поручению с сегодняшнего дня начали свою работу центры социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих - как задействованных ранее в СВО, так и призванных в рамках частичной мобилизации. Они открылись во всех городах и районах области. В Пензе - в центре занятости населения, во всех остальных муниципальных образованиях - на базе органов соцзащиты", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что членам семей военнослужащих окажут всю необходимую поддержку в трудоустройстве, получении пособий, в устройстве ребенка в детский сад или школу, получении срочной социальной помощи, а также в решении других бытовых вопросов.
"Призванные в рамках частичной мобилизации совсем скоро будут сражаться за мир на нашей земле. В тылу останутся их родные: любящие и преданные жены, дети, родители. Наша задача, пока наши бойцы защищают Родину, позаботиться об их семьях, помочь им в разрешении бытовых проблем, которые могут возникнуть... Контролировать работу центров будет специальный штаб при правительстве Пензенской области. Уделим этому особое внимание. Ни одна семья не останется без заботы и внимания", - подчеркнул глава региона.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.