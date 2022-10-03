https://ria.ru/20221003/pomosch-1821288864.html

В Костромской области разработали план помощи семьям мобилизованных

В Костромской области разработали план помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

В Костромской области разработали план помощи семьям мобилизованных

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал комплексный план оказания поддержки семьям мобилизованных, включающий, в частности, социально-бытовую... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:24

2022-10-03T21:24

2022-10-03T22:05

общество

сергей ситников

костромская область

частичная мобилизация в россии

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал комплексный план оказания поддержки семьям мобилизованных, включающий, в частности, социально-бытовую помощь, психолого-педагогическое сопровождение, организацию досуга и занятости детей, сообщает администрация региона.Сообщается, что ранее глава региона поручил разработать план по оказанию адресной поддержки семей, где мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации. В понедельник Сергей Ситников утвердил этот план."В программе прописаны мероприятия, направленные на решение организационно-правовых вопросов, социально-бытовую помощь, психолого-педагогическое сопровождение семей, медицинское и социальное сопровождение, организацию досуга и занятости", - говорится в сообщении.Администрациям муниципалитетов поручено вести реестр таких семей, составлять планы их индивидуального сопровождения, обеспечить работу горячих линий на территории районов и городских округов. На уровне региона запланировано создание волонтерских отрядов для оказания социально-бытовой помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.В соответствии с документом семьям с несовершеннолетними детьми призванных граждан при необходимости предоставят места в образовательных организациях вблизи места проживания. Предусмотрены льготы на питание школьников 5-11 классов. Также для детей будет организовано индивидуальное сопровождение педагогами-психологами, при необходимости - оказание экстренной психологической помощи, информируют власти.Также власти планируют и ряд других видов помощи. В частности, по организации кратковременного присмотра за детьми на базе учреждений соцобслуживания, организации досуга и занятости семей мобилизованных.

https://ria.ru/20221003/deti-1821284048.html

https://ria.ru/20221003/shtab-1821197577.html

костромская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей ситников, костромская область, частичная мобилизация в россии