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ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября - РИА Новости, 03.10.2022
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября
Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:35
2022-10-03T17:35
2022-10-03T17:35
специальная военная операция на украине
валдис домбровскис
украина
евросоюз
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году", - написал он.Речь идет о выделении несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на сумму 5 миллиардов евро. Эти средства являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого уже был перечислен.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдис домбровскис, украина, евросоюз, twitter, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Валдис Домбровскис, Украина, Евросоюз, Twitter, Еврокомиссия
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября
ЕС выделит Украине новые макрофинансовые кредиты на сумму пять миллиардов евро в октябре