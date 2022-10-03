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ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/pomosch-1821231467.html
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября - РИА Новости, 03.10.2022
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября
Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:35
2022-10-03T17:35
специальная военная операция на украине
валдис домбровскис
украина
евросоюз
twitter
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году", - написал он.Речь идет о выделении несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на сумму 5 миллиардов евро. Эти средства являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого уже был перечислен.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
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валдис домбровскис, украина, евросоюз, twitter, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Валдис Домбровскис, Украина, Евросоюз, Twitter, Еврокомиссия
17:35 03.10.2022
 
ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября

ЕС выделит Украине новые макрофинансовые кредиты на сумму пять миллиардов евро в октябре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году", - написал он.
Речь идет о выделении несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на сумму 5 миллиардов евро. Эти средства являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого уже был перечислен.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВалдис ДомбровскисУкраинаЕвросоюзTwitterЕврокомиссия
 
 
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