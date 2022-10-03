https://ria.ru/20221003/pomosch-1821231467.html

ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября

ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября - РИА Новости, 03.10.2022

ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября

Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:35

2022-10-03T17:35

2022-10-03T17:35

специальная военная операция на украине

валдис домбровскис

украина

евросоюз

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году", - написал он.Речь идет о выделении несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на сумму 5 миллиардов евро. Эти средства являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого уже был перечислен.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валдис домбровскис, украина, евросоюз, twitter, еврокомиссия