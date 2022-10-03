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План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/plan-1821216978.html
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 03.10.2022
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов
План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:02
2022-10-03T17:03
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."На 85% на утро сегодняшнего дня у нас была выполнена частичная мобилизация по заданию нашему региону", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.Он добавил, что лично следит за ходом частичной мобилизации, и заверил, что власти региона разбираются в каждой ошибке, которая была выявлена.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821104284.html
курская область
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роман старовойт, курская область, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
17:02 03.10.2022 (обновлено: 17:03 03.10.2022)
 
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов

Старовойт: Курская область выполнила план по частичной мобилизации на 85 процентов

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
"На 85% на утро сегодняшнего дня у нас была выполнена частичная мобилизация по заданию нашему региону", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.
Он добавил, что лично следит за ходом частичной мобилизации, и заверил, что власти региона разбираются в каждой ошибке, которая была выявлена.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 11:34Специальная военная операция на Украине
Ростовская область выполнила план по частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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