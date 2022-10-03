https://ria.ru/20221003/plan-1821216978.html

План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов

План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 03.10.2022

План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов

План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:02

2022-10-03T17:02

2022-10-03T17:03

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."На 85% на утро сегодняшнего дня у нас была выполнена частичная мобилизация по заданию нашему региону", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.Он добавил, что лично следит за ходом частичной мобилизации, и заверил, что власти региона разбираются в каждой ошибке, которая была выявлена.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821104284.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

роман старовойт, курская область, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии