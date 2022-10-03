https://ria.ru/20221003/plan-1821216978.html
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов - РИА Новости, 03.10.2022
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов
План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:02
2022-10-03T17:02
2022-10-03T17:03
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. План по частичной мобилизации в Курской области выполнен на 85%, сообщил губернатор Роман Старовойт.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."На 85% на утро сегодняшнего дня у нас была выполнена частичная мобилизация по заданию нашему региону", — сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.Он добавил, что лично следит за ходом частичной мобилизации, и заверил, что власти региона разбираются в каждой ошибке, которая была выявлена.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821104284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
17:02 03.10.2022 (обновлено: 17:03 03.10.2022)
План по частичной мобилизации в Курской области выполнили на 85 процентов
Старовойт: Курская область выполнила план по частичной мобилизации на 85 процентов