https://ria.ru/20221003/pasport-1821145685.html
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке - РИА Новости, 03.10.2022
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:36
2022-10-03T13:36
2022-10-03T14:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов."Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", — сказал он на заседании комитета в Госдуме.Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821141564.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:36 03.10.2022 (обновлено: 14:00 03.10.2022)
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке
Жителям четырех новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке