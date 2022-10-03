https://ria.ru/20221003/pasport-1821145685.html

Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке

Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке - РИА Новости, 03.10.2022

Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:36

2022-10-03T13:36

2022-10-03T14:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

госдума рф

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820679211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3660497c21b418944fe6decad40988cc.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов."Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", — сказал он на заседании комитета в Госдуме.Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821141564.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)