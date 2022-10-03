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Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке - РИА Новости, 03.10.2022
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Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке - РИА Новости, 03.10.2022
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:36
2022-10-03T14:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов."Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", — сказал он на заседании комитета в Госдуме.Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821141564.html
россия
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:36 03.10.2022 (обновлено: 14:00 03.10.2022)
 
Жителям новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке

Жителям четырех новых регионов выдадут российские паспорта в упрощенном порядке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской Народной Республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской Народной Республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Празднование вхождения Луганской Народной Республики в состав России в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
"Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", — сказал он на заседании комитета в Госдуме.
Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 13:25
В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьГосдума РФРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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