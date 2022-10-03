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Комитет Совфеда поддержал строительство двух медцентров в Омской области
Комитет Совфеда поддержал строительство двух медцентров в Омской области - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет Совфеда поддержал строительство двух медцентров в Омской области
Комитет по социальной политике Совета Федерации РФ в понедельник поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова о выделении региону... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:00
2022-10-03T18:00
2022-10-03T18:00
общество
александр бурков
валентина матвиенко
омская область
россия
совет федерации рф
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ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Комитет по социальной политике Совета Федерации РФ в понедельник поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова о выделении региону дополнительно более 6 миллиардов рублей на строительство двух крупных медучреждений, сообщает облправительство.В верхней палате Федерального собрания России 3-4 октября проходят Дни Омской области. В мероприятиях принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Омской области Александр Бурков, представители органов государственной власти субъекта РФ и руководители крупнейших предприятий. Вопросы социально-экономического развития Омской области обсуждают на расширенных заседаниях комитетов Совфеда."Комитет по социальной политике Совета Федерации РФ сегодня поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова о выделении региону дополнительного финансирования на возведение лечебных учреждений", - говорится в сообщении.Речь идет о строительстве операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра, который обеспечит увеличение объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на 15-20% и существенно снизит риски послеоперационных осложнений. Стоимость строительства объекта – 2,5 миллиарда рублей.Кроме того, регион нуждается в строительстве лечебного корпуса онкодиспансера с поликлиникой, что позволит обеспечить амбулаторную диагностику и наблюдение пациентов в соответствии с современными требованиями, развернуть дополнительные онкоотделения, а также увеличить пропускную способность отделений лучевой терапии. Стоимость строительства объекта – 3,7 миллиарда рублей.Также сегодня комитет СФ по социальной политике рассмотрел дополнительные меры в социальной сфере, способствующие повышению качества жизни и снижению миграционного оттока населения региона. По итогам обсуждения сенаторы решили поддержать проект выделении региону более 6 миллиардов рублей на строительство необходимых лечебных учреждений.
https://ria.ru/20220920/kriminal-1817298778.html
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общество, александр бурков, валентина матвиенко, омская область, россия, совет федерации рф
Общество, Александр Бурков, Валентина Матвиенко, Омская область, Россия, Совет Федерации РФ
ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Комитет по социальной политике Совета Федерации РФ в понедельник поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова о выделении региону дополнительно более 6 миллиардов рублей на строительство двух крупных медучреждений, сообщает облправительство.
В верхней палате Федерального собрания России 3-4 октября проходят Дни Омской области. В мероприятиях принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
, губернатор Омской области Александр Бурков, представители органов государственной власти субъекта РФ и руководители крупнейших предприятий. Вопросы социально-экономического развития Омской области обсуждают на расширенных заседаниях комитетов Совфеда.
"Комитет по социальной политике Совета Федерации РФ сегодня поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова о выделении региону дополнительного финансирования на возведение лечебных учреждений", - говорится в сообщении.
Речь идет о строительстве операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра, который обеспечит увеличение объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на 15-20% и существенно снизит риски послеоперационных осложнений. Стоимость строительства объекта – 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, регион нуждается в строительстве лечебного корпуса онкодиспансера с поликлиникой, что позволит обеспечить амбулаторную диагностику и наблюдение пациентов в соответствии с современными требованиями, развернуть дополнительные онкоотделения, а также увеличить пропускную способность отделений лучевой терапии. Стоимость строительства объекта – 3,7 миллиарда рублей.
Также сегодня комитет СФ по социальной политике рассмотрел дополнительные меры в социальной сфере, способствующие повышению качества жизни и снижению миграционного оттока населения региона. По итогам обсуждения сенаторы решили поддержать проект выделении региону более 6 миллиардов рублей на строительство необходимых лечебных учреждений.