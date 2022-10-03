19:22 03.10.2022 (обновлено: 20:44 03.10.2022)
"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине
Читатели Toronto Star раскритиковали главу МИД Канады Жоли после слов об Украине и НАТО
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели издания The Toronto Star раскритиковали министра иностранных дел Канады Мелани Жоли после того, как она поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и пообещала удвоить поддержку украинского народа.
Многие пользователи призвали чиновницу к благоразумию и посоветовали ей уделять больше внимания проблемам своей страны.
"А она головой точно хорошо подумала?" — задался вопросом комментатор.
"Украина в НАТО? Это еще на шаг приближает нас к третьей мировой войне. Отличная идея!" — сыронизировал второй.
"Сейчас русские осознают, что если Украина может нацелить на них ракеты, то и они могут разместить ракеты на Кубе, как это когда-то уже было, взяв на мушку США. Пора уже наконец-то как-то все урегулировать!" — отметил читатель.
"Канадскому правительству лучше подумать о собственных гражданах, у нас достаточно проблем, поэтому по сторонам смотреть не надо. Нас это не касается!" — призвал еще один пользователь.
"Мелани Жоли не терпится поскорее развязать третью мировую войну, причем с использованием ядерного оружия", — посетовал другой.
"Если бы украинские власти в первую очередь беспокоились о жизнях граждан, то они бы не стремились к эскалации конфликта, втягивая в него НАТО", — констатировал еще один комментатор.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц.
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