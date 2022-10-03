https://ria.ru/20221003/nato-1821263109.html

"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине

"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине - РИА Новости, 03.10.2022

"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине

Читатели издания The Toronto Star раскритиковали министра иностранных дел Канады Мелани Жоли после того, как она поддержала заявку Украины на вступление в НАТО... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:22

2022-10-03T19:22

2022-10-03T20:44

в мире

мелани жоли

канада

украина

нато

йенс столтенберг

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821278558_28:23:2769:1565_1920x0_80_0_0_6b1afdd88227f1f04199516ec58f60b5.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели издания The Toronto Star раскритиковали министра иностранных дел Канады Мелани Жоли после того, как она поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и пообещала удвоить поддержку украинского народа.Многие пользователи призвали чиновницу к благоразумию и посоветовали ей уделять больше внимания проблемам своей страны."А она головой точно хорошо подумала?" — задался вопросом комментатор."Сейчас русские осознают, что если Украина может нацелить на них ракеты, то и они могут разместить ракеты на Кубе, как это когда-то уже было, взяв на мушку США. Пора уже наконец-то как-то все урегулировать!" — отметил читатель."Канадскому правительству лучше подумать о собственных гражданах, у нас достаточно проблем, поэтому по сторонам смотреть не надо. Нас это не касается!" — призвал еще один пользователь."Мелани Жоли не терпится поскорее развязать третью мировую войну, причем с использованием ядерного оружия", — посетовал другой.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц.

https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html

https://ria.ru/20221002/nato-1820964477.html

https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820989529.html

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мелани жоли, канада, украина, нато, йенс столтенберг, владимир путин, владимир зеленский