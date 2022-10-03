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"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине - РИА Новости, 03.10.2022
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"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине
"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине - РИА Новости, 03.10.2022
"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине
Читатели издания The Toronto Star раскритиковали министра иностранных дел Канады Мелани Жоли после того, как она поддержала заявку Украины на вступление в НАТО... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:22
2022-10-03T20:44
в мире
мелани жоли
канада
украина
нато
йенс столтенберг
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели издания The Toronto Star раскритиковали министра иностранных дел Канады Мелани Жоли после того, как она поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и пообещала удвоить поддержку украинского народа.Многие пользователи призвали чиновницу к благоразумию и посоветовали ей уделять больше внимания проблемам своей страны."А она головой точно хорошо подумала?" — задался вопросом комментатор."Сейчас русские осознают, что если Украина может нацелить на них ракеты, то и они могут разместить ракеты на Кубе, как это когда-то уже было, взяв на мушку США. Пора уже наконец-то как-то все урегулировать!" — отметил читатель."Канадскому правительству лучше подумать о собственных гражданах, у нас достаточно проблем, поэтому по сторонам смотреть не надо. Нас это не касается!" — призвал еще один пользователь."Мелани Жоли не терпится поскорее развязать третью мировую войну, причем с использованием ядерного оружия", — посетовал другой.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц.
https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html
https://ria.ru/20221002/nato-1820964477.html
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в мире, мелани жоли, канада, украина, нато, йенс столтенберг, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Мелани Жоли, Канада, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Владимир Зеленский
19:22 03.10.2022 (обновлено: 20:44 03.10.2022)
 
"Головой подумала?" Канадцы испугались заявления главы МИД по Украине

Читатели Toronto Star раскритиковали главу МИД Канады Жоли после слов об Украине и НАТО

© AFP 2022 / Nicholas KammМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / Nicholas Kamm
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели издания The Toronto Star раскритиковали министра иностранных дел Канады Мелани Жоли после того, как она поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и пообещала удвоить поддержку украинского народа.
Многие пользователи призвали чиновницу к благоразумию и посоветовали ей уделять больше внимания проблемам своей страны.
Военнослужащие НАТО в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
07:29
В США рассказали, как НАТО может исчезнуть из-за России
"А она головой точно хорошо подумала?" — задался вопросом комментатор.

"Украина в НАТО? Это еще на шаг приближает нас к третьей мировой войне. Отличная идея!" — сыронизировал второй.

"Сейчас русские осознают, что если Украина может нацелить на них ракеты, то и они могут разместить ракеты на Кубе, как это когда-то уже было, взяв на мушку США. Пора уже наконец-то как-то все урегулировать!" — отметил читатель.
"Канадскому правительству лучше подумать о собственных гражданах, у нас достаточно проблем, поэтому по сторонам смотреть не надо. Нас это не касается!" — призвал еще один пользователь.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 12:39
В Китае раскрыли неожиданный маневр НАТО по сдерживанию России
"Мелани Жоли не терпится поскорее развязать третью мировую войну, причем с использованием ядерного оружия", — посетовал другой.

"Если бы украинские власти в первую очередь беспокоились о жизнях граждан, то они бы не стремились к эскалации конфликта, втягивая в него НАТО", — констатировал еще один комментатор.

Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 15:52
В США сделали замечание Зеленскому
 
В миреМелани ЖолиКанадаУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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