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В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/nato-1821117827.html
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО
В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:25
2022-10-03T12:26
в мире
украина
нато
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите."Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле опасения о том, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решен в ускоренном режиме.
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в мире, украина, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
12:25 03.10.2022 (обновлено: 12:26 03.10.2022)
 
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО

Пресс-секретарь Песков: просьба Зеленского о приеме Украины в НАТО вызвала разную реакцию

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
"Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле опасения о том, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решен в ускоренном режиме.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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