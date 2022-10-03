https://ria.ru/20221003/nato-1821117827.html
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО
В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:25
2022-10-03T12:25
2022-10-03T12:26
в мире
украина
нато
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите."Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле опасения о том, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решен в ускоренном режиме.
https://ria.ru/20221003/pomosch-1821058504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
12:25 03.10.2022 (обновлено: 12:26 03.10.2022)
В Кремле отреагировали на просьбу Зеленского принять Украину в НАТО
Пресс-секретарь Песков: просьба Зеленского о приеме Украины в НАТО вызвала разную реакцию
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США
по нацбезопасности Джейк Салливан
. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
"Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле опасения о том, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решен в ускоренном режиме.