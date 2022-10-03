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Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку" - РИА Новости, 03.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221003/monroe-1821156455.html
Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку"
Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку" - РИА Новости, 03.10.2022
Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку"
Автор книги, по которой сняли байопик о Мэрилин Монро "Блондинка", Джойс Кэрол Оутс заступилась за эту ленту. Мнением она поделилась в соцсети. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:52
2022-10-03T16:52
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Автор книги, по которой сняли байопик о Мэрилин Монро "Блондинка", Джойс Кэрол Оутс заступилась за эту ленту. Мнением она поделилась в соцсети. "Мне кажется проделана блестящая работа. Очевидно (фильм будет понятен, — Прим. ред.) не всем. Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде было интерпретировано как "эксплуатация". Уверена, что Эндрю Доминик (режиссер фильма "Блондинка", — Прим. ред.) хотел рассказать историю Нормы Джин искренне", — заявила писательница. Байопик "Блондинка" сорвал 11-минутные овации в Венеции. Но рейтинг на Rotten Tomatoes у него низкий — всего 43 процента (на 3 октября). Это значит, что большинству критиков, чьи рецензии учитывались при проставлении оценки, картина не понравилась. Лента вышла на Netflix 16 сентября. Проект вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым пользователям не понравилось, что в фильме смешиваются факты и вымысел. Есть и те, кто назвал ленту сексистской, пишет MovieWeb.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мэрилин монро, голливуд, netflix, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Мэрилин Монро, Голливуд, Netflix, что посмотреть
16:52 03.10.2022
 
Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку"

Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, Джойс Кэрол Оутс заступилась за эту ленту

© Plan B Entertainment (2022)Кадр из фильма "Блондинка"
Кадр из фильма Блондинка
© Plan B Entertainment (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Автор книги, по которой сняли байопик о Мэрилин Монро "Блондинка", Джойс Кэрол Оутс заступилась за эту ленту. Мнением она поделилась в соцсети.
"Мне кажется проделана блестящая работа. Очевидно (фильм будет понятен, — Прим. ред.) не всем. Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде было интерпретировано как "эксплуатация". Уверена, что Эндрю Доминик (режиссер фильма "Блондинка", — Прим. ред.) хотел рассказать историю Нормы Джин искренне", — заявила писательница.
Байопик "Блондинка" сорвал 11-минутные овации в Венеции. Но рейтинг на Rotten Tomatoes у него низкий — всего 43 процента (на 3 октября). Это значит, что большинству критиков, чьи рецензии учитывались при проставлении оценки, картина не понравилась.
Лента вышла на Netflix 16 сентября. Проект вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым пользователям не понравилось, что в фильме смешиваются факты и вымысел. Есть и те, кто назвал ленту сексистской, пишет MovieWeb.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыМэрилин МонроГолливудNetflixчто посмотреть
 
 
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