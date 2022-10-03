https://ria.ru/20221003/monroe-1821156455.html

Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку"

Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку" - РИА Новости, 03.10.2022

Автор книги, по которой сняли фильм о Монро, заступилась за "Блондинку"

Автор книги, по которой сняли байопик о Мэрилин Монро "Блондинка", Джойс Кэрол Оутс заступилась за эту ленту. Мнением она поделилась в соцсети. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:52

2022-10-03T16:52

2022-10-03T16:52

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Автор книги, по которой сняли байопик о Мэрилин Монро "Блондинка", Джойс Кэрол Оутс заступилась за эту ленту. Мнением она поделилась в соцсети. "Мне кажется проделана блестящая работа. Очевидно (фильм будет понятен, — Прим. ред.) не всем. Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде было интерпретировано как "эксплуатация". Уверена, что Эндрю Доминик (режиссер фильма "Блондинка", — Прим. ред.) хотел рассказать историю Нормы Джин искренне", — заявила писательница. Байопик "Блондинка" сорвал 11-минутные овации в Венеции. Но рейтинг на Rotten Tomatoes у него низкий — всего 43 процента (на 3 октября). Это значит, что большинству критиков, чьи рецензии учитывались при проставлении оценки, картина не понравилась. Лента вышла на Netflix 16 сентября. Проект вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым пользователям не понравилось, что в фильме смешиваются факты и вымысел. Есть и те, кто назвал ленту сексистской, пишет MovieWeb.

https://ria.ru/20220928/rasizm-1820059737.html

голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мэрилин монро, голливуд, netflix, что посмотреть