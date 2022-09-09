https://ria.ru/20220909/monroe-1815627022.html
Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции
Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции - РИА Новости, 09.09.2022
Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции
Фильм "Блондинка" Эндрю Доминика сорвал 11-минутные овации на Венецианском кинофестивале, сообщает Deadline. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:28
2022-09-09T14:28
2022-09-09T14:38
культура
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кино и сериалы
венецианский кинофестиваль
мэрилин монро
ана де армас
брэд питт (уильям бредли)
венеция
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Фильм "Блондинка" Эндрю Доминика сорвал 11-минутные овации на Венецианском кинофестивале, сообщает Deadline. Это байопик о Мэрилин Монро. Образ культовой актрисы в ленте воплотила Ана де Армас. По данным СМИ, публика скандировала ее имя после финальных титров.Картину сняли по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс. В проекте смешиваются факты и вымысел и исследуется различие между публичным и настоящим "я" голливудской звезды. Среди продюсеров картины Брэд Питт. Кроме де Армас, в фильме задействованы Эдриен Броуди, Бобби Каннавале, Завьер Сэмюел, Джулианна Николсон и другие."Блондинка" выйдет на стриминговой платформе Netflix 28 сентября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, мэрилин монро, ана де армас, брэд питт (уильям бредли), венеция
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Венецианский кинофестиваль, Мэрилин Монро, Ана де Армас, Брэд Питт (Уильям Бредли), Венеция
14:28 09.09.2022 (обновлено: 14:38 09.09.2022)
Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции
Байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас сорвал 11-минутные овации в Венеции