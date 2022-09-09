https://ria.ru/20220909/monroe-1815627022.html

Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции

Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции - РИА Новости, 09.09.2022

Байопик о Мэрилин Монро сорвал 11-минутные овации в Венеции

Фильм "Блондинка" Эндрю Доминика сорвал 11-минутные овации на Венецианском кинофестивале, сообщает Deadline. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:28

2022-09-09T14:28

2022-09-09T14:38

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венецианский кинофестиваль

мэрилин монро

ана де армас

брэд питт (уильям бредли)

венеция

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Фильм "Блондинка" Эндрю Доминика сорвал 11-минутные овации на Венецианском кинофестивале, сообщает Deadline. Это байопик о Мэрилин Монро. Образ культовой актрисы в ленте воплотила Ана де Армас. По данным СМИ, публика скандировала ее имя после финальных титров.Картину сняли по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс. В проекте смешиваются факты и вымысел и исследуется различие между публичным и настоящим "я" голливудской звезды. Среди продюсеров картины Брэд Питт. Кроме де Армас, в фильме задействованы Эдриен Броуди, Бобби Каннавале, Завьер Сэмюел, Джулианна Николсон и другие."Блондинка" выйдет на стриминговой платформе Netflix 28 сентября.

https://ria.ru/20220908/ovatsii-1815335621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, мэрилин монро, ана де армас, брэд питт (уильям бредли), венеция