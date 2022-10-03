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В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации
В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации
Еще один иск об отмене призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован в суде в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:37
2022-10-03T17:37
россия
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Еще один иск об отмене призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован в суде в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Красносельский районный суд… зарегистрировал заявление… поданное Александром Четвериковым к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату… Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Четверикову 48 лет, у него второй разряд запаса, категория учета - солдат. Как информирует пресс-служба, истец не согласен с повесткой, которую ему вручили вечером 22 сентября. Он усматривает в процедуре призыва по частичной мобилизации нарушение своих прав на охрану здоровья, поскольку медицинское освидетельствование, по его информации, не проводилось; также не было установлено, есть ли основания для признания его негодным к военной службе.В настоящее время Четвериков находится в военной части, ему выдано обмундирование, он уведомлен о скором оформлении карты для получения денежного содержания."Истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку, обязать призывную комиссию освободить его от призыва. Также просит о применении мер предварительной защиты", - говорится в сообщении.Ранее Фрунзенский райсуд зарегистрировал первый иск об оспаривании призыва по частичной мобилизации в Петербурге. Его подал Даниил Бакалинский, заявивший, что военная служба противоречит его убеждениям, и попросивший о ее замене на альтернативную гражданскую службу. Слушания по этому административному делу пройдут 17 октября.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821224440.html
https://ria.ru/20221003/slutskiy-1821200117.html
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россия, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии
Россия, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России
17:37 03.10.2022
 
В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации

В Петербурге суд зарегистрировал еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Еще один иск об отмене призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован в суде в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Красносельский районный суд… зарегистрировал заявление… поданное Александром Четвериковым к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату… Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Четверикову 48 лет, у него второй разряд запаса, категория учета - солдат. Как информирует пресс-служба, истец не согласен с повесткой, которую ему вручили вечером 22 сентября. Он усматривает в процедуре призыва по частичной мобилизации нарушение своих прав на охрану здоровья, поскольку медицинское освидетельствование, по его информации, не проводилось; также не было установлено, есть ли основания для признания его негодным к военной службе.
В настоящее время Четвериков находится в военной части, ему выдано обмундирование, он уведомлен о скором оформлении карты для получения денежного содержания.
"Истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку, обязать призывную комиссию освободить его от призыва. Также просит о применении мер предварительной защиты", - говорится в сообщении.
Ранее Фрунзенский райсуд зарегистрировал первый иск об оспаривании призыва по частичной мобилизации в Петербурге. Его подал Даниил Бакалинский, заявивший, что военная служба противоречит его убеждениям, и попросивший о ее замене на альтернативную гражданскую службу. Слушания по этому административному делу пройдут 17 октября.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 16:21
Ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, заявил Слуцкий
 
РоссияСанкт-ПетербургЧастичная мобилизация в России
 
 
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