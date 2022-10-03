https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821231901.html

В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации

В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

В Петербурге подали еще один иск об отмене призыва по частичной мобилизации

Еще один иск об отмене призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован в суде в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:37

2022-10-03T17:37

2022-10-03T17:37

россия

санкт-петербург

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Еще один иск об отмене призыва в рамках частичной мобилизации зарегистрирован в суде в Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Красносельский районный суд… зарегистрировал заявление… поданное Александром Четвериковым к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату… Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Четверикову 48 лет, у него второй разряд запаса, категория учета - солдат. Как информирует пресс-служба, истец не согласен с повесткой, которую ему вручили вечером 22 сентября. Он усматривает в процедуре призыва по частичной мобилизации нарушение своих прав на охрану здоровья, поскольку медицинское освидетельствование, по его информации, не проводилось; также не было установлено, есть ли основания для признания его негодным к военной службе.В настоящее время Четвериков находится в военной части, ему выдано обмундирование, он уведомлен о скором оформлении карты для получения денежного содержания."Истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку, обязать призывную комиссию освободить его от призыва. Также просит о применении мер предварительной защиты", - говорится в сообщении.Ранее Фрунзенский райсуд зарегистрировал первый иск об оспаривании призыва по частичной мобилизации в Петербурге. Его подал Даниил Бакалинский, заявивший, что военная служба противоречит его убеждениям, и попросивший о ее замене на альтернативную гражданскую службу. Слушания по этому административному делу пройдут 17 октября.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821224440.html

https://ria.ru/20221003/slutskiy-1821200117.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии