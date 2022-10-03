Шапша призвал внимательно относиться к людям при частичной мобилизации
Губернатор Шапша призвал внимательно относиться к людям во время частичной мобилизации
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на призывном пункте
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на призывном пункте. Архивное фото
КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал военкомов и власти на местах предельно внимательно относиться к людям в ходе частичной мобилизации, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник в Калуге одной из тем координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти стало проведение частичной мобилизации на территории области.
Владислав Шапша, обращаясь к главам администраций муниципальных образований региона и военным комиссарам, отметил, что выполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации в настоящее время идет по плану и без ажиотажа, информирует правительство региона. Вместе с тем губернатор акцентировал внимание на недопущении нарушений в ходе этой работы.
"Пока таких случаев, когда многодетные отцы и люди пенсионного возраста получают повестки, немного. Таких людей мы своевременно возвращаем обратно. Но я еще раз хочу обратить внимание военных комиссаров – будьте предельно внимательны. Я требую от вас внимательного отношения к людям. Не создавайте дополнительные точки напряжения, работайте в соответствии с теми требованиями, которые обозначены в приказах министерства обороны РФ и доведены до вас. Тогда у нас все будет в порядке", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Главам администраций, как председателям призывных комиссий, Владислав Шапша рекомендовал лично контролировать проведение частичной мобилизации, привлекать необходимый состав муниципальных служащих для организации работы призывной комиссии и военкомата, мероприятий по отправке и сопровождению граждан, убывающих к месту дальнейшей подготовки и службы.
"Уверен, мы эту работу выполним на высоком организационном уровне", - резюмировал губернатор.
Владислав Шапша также сообщил, что лично посетит военную часть в подмосковном Ногинске, где находятся мобилизованные жители Калужской области, проверит условия их размещения и снабжения.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.