https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821139875.html

Шапша призвал внимательно относиться к людям при частичной мобилизации

Шапша призвал внимательно относиться к людям при частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

Шапша призвал внимательно относиться к людям при частичной мобилизации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал военкомов и власти на местах предельно внимательно относиться к людям в ходе частичной мобилизации,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:22

2022-10-03T13:22

2022-10-03T13:22

калужская область

россия

калужская область

калуга

владислав шапша

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал военкомов и власти на местах предельно внимательно относиться к людям в ходе частичной мобилизации, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник в Калуге одной из тем координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти стало проведение частичной мобилизации на территории области.Владислав Шапша, обращаясь к главам администраций муниципальных образований региона и военным комиссарам, отметил, что выполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации в настоящее время идет по плану и без ажиотажа, информирует правительство региона. Вместе с тем губернатор акцентировал внимание на недопущении нарушений в ходе этой работы."Пока таких случаев, когда многодетные отцы и люди пенсионного возраста получают повестки, немного. Таких людей мы своевременно возвращаем обратно. Но я еще раз хочу обратить внимание военных комиссаров – будьте предельно внимательны. Я требую от вас внимательного отношения к людям. Не создавайте дополнительные точки напряжения, работайте в соответствии с теми требованиями, которые обозначены в приказах министерства обороны РФ и доведены до вас. Тогда у нас все будет в порядке", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Главам администраций, как председателям призывных комиссий, Владислав Шапша рекомендовал лично контролировать проведение частичной мобилизации, привлекать необходимый состав муниципальных служащих для организации работы призывной комиссии и военкомата, мероприятий по отправке и сопровождению граждан, убывающих к месту дальнейшей подготовки и службы."Уверен, мы эту работу выполним на высоком организационном уровне", - резюмировал губернатор.Владислав Шапша также сообщил, что лично посетит военную часть в подмосковном Ногинске, где находятся мобилизованные жители Калужской области, проверит условия их размещения и снабжения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821110496.html

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калужская область, калуга, владислав шапша, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)