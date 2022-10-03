https://ria.ru/20221003/medvedev-1821303722.html

Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине

Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине - РИА Новости, 04.10.2022

Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об Украине, отметив, что он "рано... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-03T23:46

2022-10-03T23:46

2022-10-04T00:01

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

илон маск

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об Украине, отметив, что он "рано расшифровался"."Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state (Украина – это искусственное государство – ред)", - написал Медведев в Telegram-канале.Ранее Маск в Twitter усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План американского бизнесмена состоит из нескольких пунктов. Среди прочего он предложил назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус. Также он предложил провести "повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН".Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.

https://ria.ru/20221003/rogozin-1821302181.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий медведев, илон маск, украина, россия, twitter