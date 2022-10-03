23:46 03.10.2022 (обновлено: 00:01 04.10.2022)
Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине
Медведев назвал Илона Маска достойным внеочередного офицерского звания за пост об Украине
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об Украине, отметив, что он "рано расшифровался".
"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state (Украина – это искусственное государство – ред)", - написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее Маск в Twitter усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине.
План американского бизнесмена состоит из нескольких пунктов. Среди прочего он предложил назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус. Также он предложил провести "повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН".
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.