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Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/medvedev-1821303722.html
Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине
Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине - РИА Новости, 04.10.2022
Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об Украине, отметив, что он "рано... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-03T23:46
2022-10-04T00:01
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об Украине, отметив, что он "рано расшифровался"."Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state (Украина – это искусственное государство – ред)", - написал Медведев в Telegram-канале.Ранее Маск в Twitter усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План американского бизнесмена состоит из нескольких пунктов. Среди прочего он предложил назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус. Также он предложил провести "повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН".Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
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дмитрий медведев, илон маск, украина, россия, twitter
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Украина, Россия, Twitter
23:46 03.10.2022 (обновлено: 00:01 04.10.2022)
 
Медведев назвал Маска достойным "внеочередного звания" за пост об Украине

Медведев назвал Илона Маска достойным внеочередного офицерского звания за пост об Украине

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об Украине, отметив, что он "рано расшифровался".
"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state (Украина – это искусственное государство – ред)", - написал Медведев в Telegram-канале.
Дмитрий Рогозин
Вчера, 23:18
Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины
Ранее Маск в Twitter усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине.
План американского бизнесмена состоит из нескольких пунктов. Среди прочего он предложил назвать Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус. Также он предложил провести "повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН".
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 22:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали план Маска по Украине отрезвляющим для Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевИлон МаскУкраинаРоссияTwitter
 
 
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