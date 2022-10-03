https://ria.ru/20221003/medvedev-1821198361.html

Медведев назвал события последних дней в России историческими

Медведев назвал события последних дней в России историческими - РИА Новости, 03.10.2022

Медведев назвал события последних дней в России историческими

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал историческими события последних дней в России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:17

2022-10-03T16:17

2022-10-03T16:20

политика

дмитрий медведев

владимир путин

денис пушилин

луганская народная республика

россия

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал историческими события последних дней в России.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.В понедельник Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, однако начал встречу он с другой темы. "Поговорим с вами о тех вопросах, которые являются актуальными даже на фоне крайне напряженной повестке событий последних дней, имея в виду те исторические события, которые происходят, и свидетелями которых мы являемся", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/translyatsiya-1820534319.html

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политика, дмитрий медведев, владимир путин, денис пушилин, луганская народная республика, россия, херсонская область