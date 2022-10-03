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Матвиенко заявила о недопустимости сокращения капиталовложений - РИА Новости, 03.10.2022
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Матвиенко заявила о недопустимости сокращения капиталовложений
Матвиенко заявила о недопустимости сокращения капиталовложений - РИА Новости, 03.10.2022
Матвиенко заявила о недопустимости сокращения капиталовложений
Категорически нельзя допускать существенного сокращения капитальных вложений, возможно, профинансировать необходимые расходы удастся за счёт увеличения... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:59
2022-10-03T15:13
экономика
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Категорически нельзя допускать существенного сокращения капитальных вложений, возможно, профинансировать необходимые расходы удастся за счёт увеличения государственного долга, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко."Сегодня категорически нельзя допускать существенного сокращения капитальных вложений. Возможно, профинансировать необходимые расходы удастся за счёт определённого увеличения государственного долга", - сказала спикер в ходе слушаний в понедельник.Она также отметила, что "сокращать мультипликативный эффект, который даёт экономике работа строительного комплекса, сейчас недопустимо".Спикер считает, что если страна уменьшит капвложения и инвестиции, "если будем просто проедать бюджет, будут сложности в экономике". Она полагает, что как бы трудно сейчас ни было, надо удерживать планку, по которой минимум 25% средств региональных бюджетов должны идти на развитие и инвестиции.Также необходимо привлекать к инвестированию в национальные проекты всех, кто "разочаровался в Западе", сказала Матвиенко.В качестве примера политик рассказала такой случай: "недавно ко мне приходил один из олигархов, говорит: судился, бился и понял: там (за рубежом) толку не будет, готов к выполнению заданий родины".Матвиенко считает, что надо таким людям давать задания, чтобы вкладывали средства, инвестировали в развитие регионов.
https://ria.ru/20220415/matvienko-1783702993.html
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экономика, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Экономика, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
14:59 03.10.2022 (обновлено: 15:13 03.10.2022)
 
Матвиенко заявила о недопустимости сокращения капиталовложений

Матвиенко: нельзя допускать сокращения капиталовложений, так как возможен рост госдолга

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Категорически нельзя допускать существенного сокращения капитальных вложений, возможно, профинансировать необходимые расходы удастся за счёт увеличения государственного долга, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
"Сегодня категорически нельзя допускать существенного сокращения капитальных вложений. Возможно, профинансировать необходимые расходы удастся за счёт определённого увеличения государственного долга", - сказала спикер в ходе слушаний в понедельник.
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Она также отметила, что "сокращать мультипликативный эффект, который даёт экономике работа строительного комплекса, сейчас недопустимо".
Спикер считает, что если страна уменьшит капвложения и инвестиции, "если будем просто проедать бюджет, будут сложности в экономике". Она полагает, что как бы трудно сейчас ни было, надо удерживать планку, по которой минимум 25% средств региональных бюджетов должны идти на развитие и инвестиции.
Также необходимо привлекать к инвестированию в национальные проекты всех, кто "разочаровался в Западе", сказала Матвиенко.
В качестве примера политик рассказала такой случай: "недавно ко мне приходил один из олигархов, говорит: судился, бился и понял: там (за рубежом) толку не будет, готов к выполнению заданий родины".
Матвиенко считает, что надо таким людям давать задания, чтобы вкладывали средства, инвестировали в развитие регионов.
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ЭкономикаВалентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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