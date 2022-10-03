https://ria.ru/20221003/matvienko-1821099060.html

Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко

Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.10.2022

Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко

Федеральный бюджет на предстоящие три года должен учитывать образование четырех новых регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:33

2022-10-03T11:33

2022-10-03T11:33

россия

политика

валентина матвиенко

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральный бюджет на предстоящие три года должен учитывать образование четырех новых регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник."Бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития нашей страны, обеспечивать рост экономической активности и развитие инфраструктуры в регионах. Кроме того, он должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми", - сказала политик.При этом "нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей-граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты,", подчеркнула спикер.И, конечно, "на 100% должны быть обеспечены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей", добавила Матвиенко.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821101305.html

https://ria.ru/20221003/zakony-1821096693.html

россия

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россия, политика, валентина матвиенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф