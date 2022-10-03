https://ria.ru/20221003/matvienko-1821099060.html
Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко
Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.10.2022
Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко
Федеральный бюджет на предстоящие три года должен учитывать образование четырех новых регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:33
2022-10-03T11:33
2022-10-03T11:33
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральный бюджет на предстоящие три года должен учитывать образование четырех новых регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник."Бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития нашей страны, обеспечивать рост экономической активности и развитие инфраструктуры в регионах. Кроме того, он должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми", - сказала политик.При этом "нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей-граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты,", подчеркнула спикер.И, конечно, "на 100% должны быть обеспечены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей", добавила Матвиенко.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821101305.html
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россия, политика, валентина матвиенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф
Россия, Политика, Валентина Матвиенко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ
Бюджет России должен учитывать новые субъекты, заявила Матвиенко
Матвиенко: бюджет России должен учитывать образование четырех новых субъектов
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральный бюджет на предстоящие три года должен учитывать образование четырех новых регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник.
"Бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития нашей страны, обеспечивать рост экономической активности и развитие инфраструктуры в регионах. Кроме того, он должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми", - сказала политик.
При этом "нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей-граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты,", подчеркнула спикер.
И, конечно, "на 100% должны быть обеспечены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей", добавила Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.