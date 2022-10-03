В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов
Капитан запаса Горбачев предложил Маску сделать верные выводы о результатах референдумов
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предпринимателю Илону Маску стоит продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
"Маск уже причастен к событиям, которые происходят, за счет средств связи - спутников Starlink, которыми пользуются украинские войска. Можно сказать, что он участник конфликта, поэтому слушать это удивительно, с учетом его вовлеченности. Что касается, к примеру, Крыма: вопрос-то решен, какие тут обсуждения. А что касается референдумов (проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) – пусть немножко поразмышляет и сделает такие выводы, как мы", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, в целом это демонстрирует, что на Западе есть иные мнения. "Но, как мне думается, у обывателя там уже сложилось мнение о том, что здесь происходит. Если мы говорим об американцах, они в большинстве равнодушны, потому что их мало всегда волновало, что происходит за границами Северо-Американских Соединенных Штатов", - добавил он.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".