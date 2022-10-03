Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/mask-1821302366.html
В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов
В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов
Предпринимателю Илону Маску стоит продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в Донецкой и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:23
2022-10-03T23:23
специальная военная операция на украине
илон маск
владимир путин
россия
луганская народная республика
оон
украина
институт стран снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предпринимателю Илону Маску стоит продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Американский предприниматель Илон Маск ранее предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе и в Херсонской и Запорожской областях."Маск уже причастен к событиям, которые происходят, за счет средств связи - спутников Starlink, которыми пользуются украинские войска. Можно сказать, что он участник конфликта, поэтому слушать это удивительно, с учетом его вовлеченности. Что касается, к примеру, Крыма: вопрос-то решен, какие тут обсуждения. А что касается референдумов (проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) – пусть немножко поразмышляет и сделает такие выводы, как мы", - сказал Горбачев.По мнению эксперта, в целом это демонстрирует, что на Западе есть иные мнения. "Но, как мне думается, у обывателя там уже сложилось мнение о том, что здесь происходит. Если мы говорим об американцах, они в большинстве равнодушны, потому что их мало всегда волновало, что происходит за границами Северо-Американских Соединенных Штатов", - добавил он.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221003/rogozin-1821302181.html
https://ria.ru/20221003/plan-1821296449.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_41ca73cb579f2e1c877e0490caa73049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, владимир путин, россия, луганская народная республика, оон, украина, институт стран снг, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Илон Маск, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, ООН, Украина, Институт стран СНГ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
23:23 03.10.2022
 
В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов

Капитан запаса Горбачев предложил Маску сделать верные выводы о результатах референдумов

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предпринимателю Илону Маску стоит продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Американский предприниматель Илон Маск ранее предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе и в Херсонской и Запорожской областях.
Дмитрий Рогозин
Вчера, 23:18
Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины
"Маск уже причастен к событиям, которые происходят, за счет средств связи - спутников Starlink, которыми пользуются украинские войска. Можно сказать, что он участник конфликта, поэтому слушать это удивительно, с учетом его вовлеченности. Что касается, к примеру, Крыма: вопрос-то решен, какие тут обсуждения. А что касается референдумов (проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) – пусть немножко поразмышляет и сделает такие выводы, как мы", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, в целом это демонстрирует, что на Западе есть иные мнения. "Но, как мне думается, у обывателя там уже сложилось мнение о том, что здесь происходит. Если мы говорим об американцах, они в большинстве равнодушны, потому что их мало всегда волновало, что происходит за границами Северо-Американских Соединенных Штатов", - добавил он.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 22:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали план Маска по Украине отрезвляющим для Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеИлон МаскВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНУкраинаИнститут стран СНГРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала