https://ria.ru/20221003/mask-1821302366.html

В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов

В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

В Крыму предложили Маску сделать верные выводы о результатах референдумов

Предпринимателю Илону Маску стоит продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в Донецкой и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:23

2022-10-03T23:23

2022-10-03T23:23

специальная военная операция на украине

илон маск

владимир путин

россия

луганская народная республика

оон

украина

институт стран снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Предпринимателю Илону Маску стоит продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Американский предприниматель Илон Маск ранее предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе и в Херсонской и Запорожской областях."Маск уже причастен к событиям, которые происходят, за счет средств связи - спутников Starlink, которыми пользуются украинские войска. Можно сказать, что он участник конфликта, поэтому слушать это удивительно, с учетом его вовлеченности. Что касается, к примеру, Крыма: вопрос-то решен, какие тут обсуждения. А что касается референдумов (проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) – пусть немножко поразмышляет и сделает такие выводы, как мы", - сказал Горбачев.По мнению эксперта, в целом это демонстрирует, что на Западе есть иные мнения. "Но, как мне думается, у обывателя там уже сложилось мнение о том, что здесь происходит. Если мы говорим об американцах, они в большинстве равнодушны, потому что их мало всегда волновало, что происходит за границами Северо-Американских Соединенных Штатов", - добавил он.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221003/rogozin-1821302181.html

https://ria.ru/20221003/plan-1821296449.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

илон маск, владимир путин, россия, луганская народная республика, оон, украина, институт стран снг, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях