22:14 03.10.2022 (обновлено: 22:23 03.10.2022)
Маск усомнился в победе Украины в случае полномасштабной войны с Россией
Илон Маск указал на превосходство России в ресурсах над Украиной и призвал стороны к миру
© AP Photo / Susan WalshАмериканский предприниматель Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Американский предприниматель Илон Маск . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Россия проводит частичную мобилизацию. Они перейдут к мобилизации и полномасштабной войне, если Крым окажется под угрозой. Жертвы с обеих сторон будут разрушительными", - заявил он.
"У России втрое больше численность населения, чем у Украины, так что победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о людях на Украине, стремитесь к миру", - добавил Маск.
Кроме того, миллиардер начал опрос о том, имеют ли право "люди, живущие на Донбассе и в Крыму, самостоятельно решать, быть ли им частью России или Украины". Согласно предварительным итогам голосования, более половины пользователей Twitter, принявших участие в опросе, считают, что население Донбасса и Крыма имеет такое право.
Ранее Маск также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Маск перечислил четыре пункта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
Сообщения Маска вызвали негативную реакцию бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который нецензурно обругал его в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов до примерно 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
29 сентября, 02:40Антонов: США заблуждаются, считая, что Россия не станет защищать Крым