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Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/lnr-1821197158.html
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы - РИА Новости, 03.10.2022
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы
Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:12
2022-10-03T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Было порядка 100 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной специальной техники", - сказал он в эфире Первого канала.Он отметил, что потери украинских сил уточняются, они были отодвинуты на изначальные позиции."Сейчас украинские войска имеют сборную солянку. Я не исключаю, что в данной группе присутствовали также иностранные наемники, потому что они руководят такими операциями", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20220728/naemnik-1805680182.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина
16:12 03.10.2022
 
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы

НМ ЛНР: украинская группа пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Было порядка 100 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной специальной техники", - сказал он в эфире Первого канала.
Он отметил, что потери украинских сил уточняются, они были отодвинуты на изначальные позиции.
"Сейчас украинские войска имеют сборную солянку. Я не исключаю, что в данной группе присутствовали также иностранные наемники, потому что они руководят такими операциями", - добавил Марочко.
Документы грузинского наемника, найденные на базе украинских силовиков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 18:18Специальная военная операция на Украине
Спецслужбы ЛНР нашли документы грузинского наемника на базе ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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