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Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы - РИА Новости, 03.10.2022
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы
Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:12
2022-10-03T16:12
2022-10-03T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Было порядка 100 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной специальной техники", - сказал он в эфире Первого канала.Он отметил, что потери украинских сил уточняются, они были отодвинуты на изначальные позиции."Сейчас украинские войска имеют сборную солянку. Я не исключаю, что в данной группе присутствовали также иностранные наемники, потому что они руководят такими операциями", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20220728/naemnik-1805680182.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина
Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы
НМ ЛНР: украинская группа пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы