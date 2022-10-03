https://ria.ru/20221003/lnr-1821197158.html

Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы

Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы - РИА Новости, 03.10.2022

Группа ВСУ пыталась прорваться в ЛНР, в ее составе могли быть иностранцы

Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:12

2022-10-03T16:12

2022-10-03T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 100 человек и 10 единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, там могли быть и иностранцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Было порядка 100 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной специальной техники", - сказал он в эфире Первого канала.Он отметил, что потери украинских сил уточняются, они были отодвинуты на изначальные позиции."Сейчас украинские войска имеют сборную солянку. Я не исключаю, что в данной группе присутствовали также иностранные наемники, потому что они руководят такими операциями", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20220728/naemnik-1805680182.html

луганская народная республика

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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина