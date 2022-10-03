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В ЛНР разрабатывают схему восстановления и развития региона - РИА Новости, 03.10.2022
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В ЛНР разрабатывают схему восстановления и развития региона
В ЛНР разрабатывают схему восстановления и развития региона - РИА Новости, 03.10.2022
В ЛНР разрабатывают схему восстановления и развития региона
Правительство Луганской Народной Республики сообщило о разработке схемы территориального планирования по развитию ЛНР на ближайшие 20 лет, а также концепции... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:54
2022-10-03T13:54
жкх
владимир путин
россия
лисичанск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики сообщило о разработке схемы территориального планирования по развитию ЛНР на ближайшие 20 лет, а также концепции развития Северодонецкой агломерации, предусматривающей восстановление поврежденных объектов, в том числе на освобожденных территориях республики."В Луганской Народной Республике разрабатывается схема территориального планирования, которая определит развитие республики на ближайшие 20 лет… Схема определяет размещение объектов хозяйственного комплекса регионального значения на территориях муниципальных образований республики. К ним относятся объекты инвестиционной деятельности, промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и другие", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что завершить разработку схемы планируется до конца года. Кроме того, в разработке план развития Северодонецкой агломерации. Его цель - скорейшее восстановление жилищного фонда и объектов социальной сферы, а также определение путей развития агломерации."С министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР уже согласованы границы Северодонецкой агломерации и перечень населенных пунктов, включенных в нее. Это Лисичанск, Рубежное, Кременная и Северодонецк, а также сельские и городские населенные пункты, находящиеся в административном подчинении указанных городов", - отметили в правительстве.По информации ведомства, документ предусматривает развитие территории до 2035 года, но некоторые проекты реализуют в ближайшее время.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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жкх, владимир путин, россия, лисичанск, луганская народная республика
ЖКХ, Владимир Путин, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика
13:54 03.10.2022
 
В ЛНР разрабатывают схему восстановления и развития региона

Правительство ЛНР сообщило о работе над схемой восстановления и развития региона

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики сообщило о разработке схемы территориального планирования по развитию ЛНР на ближайшие 20 лет, а также концепции развития Северодонецкой агломерации, предусматривающей восстановление поврежденных объектов, в том числе на освобожденных территориях республики.
"В Луганской Народной Республике разрабатывается схема территориального планирования, которая определит развитие республики на ближайшие 20 лет… Схема определяет размещение объектов хозяйственного комплекса регионального значения на территориях муниципальных образований республики. К ним относятся объекты инвестиционной деятельности, промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и другие", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.
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В ведомстве отметили, что завершить разработку схемы планируется до конца года. Кроме того, в разработке план развития Северодонецкой агломерации. Его цель - скорейшее восстановление жилищного фонда и объектов социальной сферы, а также определение путей развития агломерации.
"С министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР уже согласованы границы Северодонецкой агломерации и перечень населенных пунктов, включенных в нее. Это Лисичанск, Рубежное, Кременная и Северодонецк, а также сельские и городские населенные пункты, находящиеся в административном подчинении указанных городов", - отметили в правительстве.
По информации ведомства, документ предусматривает развитие территории до 2035 года, но некоторые проекты реализуют в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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