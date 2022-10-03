https://ria.ru/20221003/litva-1821205382.html
В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений
В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений - РИА Новости, 03.10.2022
В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений
Антироссийская политика Вильнюса может окончательно испортить отношения между Россией и Литвой, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:40
2022-10-03T16:40
2022-10-03T16:52
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Вильнюса может окончательно испортить отношения между Россией и Литвой, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь был объявлен персоной нон-грата в этой стране."Это может окончательно испортить наши двусторонние отношения", - сказал политик.Он также не исключил, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений между странами. "Это возможно, но это будет большой ошибкой", - сказал Джабаров.Он также отметил, что разрушить отношения можно быстро, а на восстановление понадобятся годы. "Пусть спросят у своих грузинских партнеров – как это быть соседом со страной, с которой нет дипломатических отношений. Разорвать можно быстро, а сколько лет не могут восстановить", - сказал он.
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владимир джабаров, литва, россия, вильнюс, совет федерации рф, в мире
Владимир Джабаров, Литва, Россия, Вильнюс, Совет Федерации РФ, В мире
16:40 03.10.2022 (обновлено: 16:52 03.10.2022)
В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений
Сенатор Джабаров: антироссийская линия Литвы может испортить двусторонние отношения
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Вильнюса может окончательно испортить отношения между Россией и Литвой, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь был объявлен персоной нон-грата в этой стране.
"Это может окончательно испортить наши двусторонние отношения", - сказал политик.
Он также не исключил, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений между странами. "Это возможно, но это будет большой ошибкой", - сказал Джабаров.
Он также отметил, что разрушить отношения можно быстро, а на восстановление понадобятся годы. "Пусть спросят у своих грузинских партнеров – как это быть соседом со страной, с которой нет дипломатических отношений. Разорвать можно быстро, а сколько лет не могут восстановить", - сказал он.