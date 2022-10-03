https://ria.ru/20221003/litva-1821205382.html

В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений

В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений - РИА Новости, 03.10.2022

В Совфеде не исключили, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений

Антироссийская политика Вильнюса может окончательно испортить отношения между Россией и Литвой, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:40

2022-10-03T16:40

2022-10-03T16:52

владимир джабаров

литва

россия

вильнюс

совет федерации рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781766813_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_3c90a76a3841dc678cb19f5fba8f1994.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Вильнюса может окончательно испортить отношения между Россией и Литвой, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь был объявлен персоной нон-грата в этой стране."Это может окончательно испортить наши двусторонние отношения", - сказал политик.Он также не исключил, что Литва может спровоцировать разрыв дипотношений между странами. "Это возможно, но это будет большой ошибкой", - сказал Джабаров.Он также отметил, что разрушить отношения можно быстро, а на восстановление понадобятся годы. "Пусть спросят у своих грузинских партнеров – как это быть соседом со страной, с которой нет дипломатических отношений. Разорвать можно быстро, а сколько лет не могут восстановить", - сказал он.

https://ria.ru/20221003/mid-1821150647.html

литва

россия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир джабаров, литва, россия, вильнюс, совет федерации рф, в мире